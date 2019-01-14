رایزنی عادل عبدالمهدی با عبدالله دوم در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد که اردن به مثابه ریه عراق و عراق به مثابه ریه اردن است.

پادشاه اردن بر تمایل کشورش برای ارتقای روابط با عراق در عالی ترین سطوح خبر داد.

عبدالمهدی سفر پادشاه اردن به عراق را حادثه مهم خواند و آنرا دارای بازتاب داخلی و منطقه ای دانست.

وی افزود: این سفر گواه این است که عراق مرحله جدیدی را شروع کرده است و ما به آن می بالیم. اردن جایگاه ویژه ای نزد عراق و عراقی ها از حیث تاریخی دارد. اردن ریه عراق و عراق ریه اردن است.

در این دیدار تقویت همکاری دو کشور در همه زمینه های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت.