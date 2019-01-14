خدمات دندانپزشکی در زاهدان با تعرفه دولتی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهرکی مدیر گروه تخصصی بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امشب در کارگاه سلامت دهان و دندان زاهدان اظهار داشت: روزانه به بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از مردم عزیز استان در حوزه تحت پوشش این دانشگاه و در ۲۷ مرکز خدمات جامع سلامت، خدمات دندانپزشکی با تعرفه دولتی ارائه می شود.

وی افزود: از ابتدای سال کنونبیش از ۹۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در قالب ۱۶۰ هزار نفر از طرح «وارنیش فلوراید» بهره مند شده اند و تا پایان سال این پوشش به ۱۰۰ درصد ارتقا خواهد یافت.

مدیر گروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: همچنین از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بیش از ۷ میلیارد تومان در زمینه ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق روستائی تحت پوشش این دانشگاه هزینه شده است.

وی بیان داشت: طی این مدت ۱۱۰ مورد عملیات خدمات دندانپزشکی با استفاده از یونیت های سیار طرح تحول نظام سلامت در مناطق روستائی و عشایری ارائه شده است.

شهرکی تصریح کرد: برنامه های بهداشت دهان و دندان با جدیت تمام برای دانش آموزان در حال اجراست چرا که بر این باوریم سلامت دهان ودندان را باید از پایه شروع کنیم.

وی اظهار داشت: خدمات «فیشور سیلانت» دانش آموزی اولویت اصلی گروه سلامت دهان ودندان است و همچنین خدمات ترمیمی و کشیدن دندان برای همه گروههای سنی نیز درحال انجام است.