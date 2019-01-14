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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۷

وزیر اطلاعات:

نگاه قومیتی جایی در حکومت‌داری اسلامی ندارد

نگاه قومیتی جایی در حکومت‌داری اسلامی ندارد

گنبدکاووس-وزیر اطلاعات گفت: نگاه قومیتی جایی در حکومت‌داری اسلامی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام محمود علوی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس اظهار کرد: وحدت در استان گلستان برگرفته از نقش علمای اهل سنت و تشیع بوده و یکی از جلوه های زیبای همگرایی مذهبی است.

وی افزود: وحدت برای هر جامعه ای همانند نعمت است چراکه وحدت موجب بی تاثیر شدن تهدیدات دشمنان می شود.

وی اضافه کرد: ملتی که وحدت داشته باشد، کارهایشان استحکام یافته و امورشان پابرجا می ماند و از طرفی هرگونه اختلاف و تفرقه، جامعه را به زمین می زند.

علوی بیان کرد: وجود وحدت و همدلی بین اقوام و فرق اسلامی در استان گلستان بسیار مطلوب و زیباست و این وحدت در سایه تلاش روحانیون به دست آمده است که باید درحفظ آن کوشا بود.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه حکومت داری اسلامی که براساس سیره نبوی و علوی شکل گرفته، هیچ نگاه قومی، مذهبی و یا تبعیض در ارائه خدمت وجود ندارد، یادآور: هر مسئولی که نمی تواند مطابق با احکام اسلام به مردم خدمت کند باید از مسئولیت کناره گیری کند.

کد مطلب 4513182

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