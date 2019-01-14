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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

موضع گیری مقام آمریکائی در لبنان علیه ایران و حزب الله لبنان

موضع گیری مقام آمریکائی در لبنان علیه ایران و حزب الله لبنان

معاون اداره سیاسی وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات لبنانی به تکرار مواضع واشنگتن علیه ایران و حزب الله پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد آمریکا امروز دوشنبه از ادامه تلاش‌ های واشنگتن برای مقابله با آنچه وی مدعی فعالیت های خطرناک ایران در منطقه از جمله حمایت مالی و  پشتیبانی از گروه‌ های نیابتی چون حزب‌الله لبنان شد، خبر داد!

«دیوید هیل» (David Hale) معاون اداره سیاسی وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات لبنان بدون اشاره به جنگ افروزی های مکرر رژیم صهیونیستی در منطقه در اظهاراتی تکراری و مضحک مدعی شد: اینکه لبنان شبه نظامیانی داشته باشد که خارج از کنترل دولت بوده، پاسخگوی مردم  نباشد، تونل حفر کرده و ثبات منطقه را تهدید کند، غیر قابل قبول است!

این در حالیست که الیوم السابع ساعاتی پیش اعلام کرد که معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی که در لبنان به سر می برد با «جوزف عون» فرمانده ارتش این کشور دیدار و در خصوص همکاری میان ارتش های دو کشور رایزنی کرده است.

این مسئول آمریکایی از روز شنبه سفر خود را به لبنان برای رایزنی با مقامات این کشور در خصوص حزب الله آغاز کرده بود.

این در حالی است که مسئولان حزب الله لبنان در واکنش به این سفر اعلام کردند که سفر آمریکایی ها به لبنان و منطقه چیزی را تغییر نمی دهد و تغییری در معادلاتی که مقاومت و محور آن ایجاد کرده است، ایجاد نمی کند.

کد مطلب 4513199

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