هر کجا که نظام مهندسی ساختمان وارد شده تلفات کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویزواری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: پنجم دی ماه سال ۸۲ زلزله ای به قدرت ۶.۴ ریشتر در بم اتفاق افتاد و همینطور در چند ماه گذشته شاهد زلزله های متعددی در کشور هستیم.

ادامه داد: در یکی از همین زلزله های کرمانشاه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت که مقاومت واحدهای بازسازی شده در زلزله کرمانشه توان مهندسی کشور را نشان داد.

وی تصریح کرد: هرجا که سازمان نظام مهندسی وارد شود به جرأت می گویم که تلفات و هزینه های ما کاهش یافته است.

ویزواری ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیش از ۱۰ هزار مهندس در رشته های هفتگانه مهندسی دارد که آمادگی ارائه خدمات به مردم هستند.

وی گفت: با حضور شما در راه و شهرسازی نور امیدی بر دل مهندسان کشور تابیده شد تا مشکلات مهندسان کشور کاهش یابد.

ویزواری بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که دامن گیر استان و نظام مهندسی بحث اجرای شیوه نامه تبصره دو ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی بر کنترل ساختمان است.

وی اضافه کرد: ایرادات و ابهامات بسیار زیادی در این شیوه نامه وجود دارد که باید ابهامات آن ها برطرف شود.