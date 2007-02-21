به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران با بیان این که نیروگاه پره سر نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی است که به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود، یاد آور شد: در حال حاضر تلاش های فراوانی برای جذب سرمایه گذاری غیر دولتی در صنعت برق در حال انجام است و ساخت نیروگاه پره سر نیز نشانه موفقیت این تلاش هاست.

بهزاد یاد آور شد: این نیروگاه یکی از طرح های مهم صنعت برق محسوب می شود زیرا باعث افزایش بیشتر پایداری شبکه بخش مرکزی و شمال کشور خواهد شد.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این نیروگاه در 4 واحد گازی و 2 واحد بخار ساخته می شود.

تشویق، حمایت و جذب سرمایه گذاری غیر دولتی در بخش نیروگاهی پایداری ولتاژ شبکه مرکزی و شمال کشور، پاسخ به نیاز روز افزون مصرف برق منطقه، ایجاد زمینه لازم جهت ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی و افزایش روحیه خودباوری با اتکا به توانمندی های مدیریتی - مهندسی و اجرایی در داخل کشور از مهمترین اهداف ساخت این طرح می باشد.

سوخت اول این نیروگاه گاز و سوخت جانشین آن گازوئیل خواهد بود این نیروگاه با سرمایه گذاری شرکت مپنا اینترنشنال به مرحله اجرا در می آید پیش بینی می شود که اجرای این طرح نزدیک به 6682 میلیارد ریال هزینه در بر داشته باشد.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سرمایه گذار، اجرای نیروگاه پره سر را به صورت کلید در دست به شرکت مپنا به عنوان پیمانکار اصلی واگذار کرده است و این شرکت از توانمندهای سازندگان و پیمانکاران ایرانی استفاده را خواهد کرد.

همچنین به گفته کسرا فراهانی مدیر طرح های نیروگاه های B.O.T در سازمان توسعه برق ایران انتظار می رود که بیش از 85 درصد از تجهیزات مورد استفاده در این نیروگاه از داخل کشور تامین شود.

مدیر طرح نیروگاه های B.O.T در سازمان توسعه برق ایران یاد آور شد: همه کارهای مربوط به ساخت نیروگاه پره سر از قبل انجام شده است.

فراهانی با بیان این که محل این نیروگاه از نظر آماده سازی ساختگاه و محل ساخت کاملا آماده است، اضافه کرد: حتی زمین، آب، گاز و برق مورد نیاز در دوره ساخت، جاده دسترسی، پروانه و مجوز محیط زیست این نیروگاه نیز گرفته شده است.