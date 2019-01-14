بارش شدید برف درمحورهای مواصلاتی اصفهان/تردد بدون زنجیرچرخ ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش باران و برف و وزش باد در برخی محورهای مواصلاتی استان اصفهان، وضعیت این راه ها لغزنده اعلام شده است و بنا بر اعلام پلیس راهور استان اصفهان، تردد بدون زنجیر چرخ در این مناطق ممنوع است.

در محورهای فریدون‌شهر- پشت‌کوه، خوانسار- دامنه، داران- الیگودرز، خوانسار- بویین‌میاندشت و داران- چادگان بارش برف را شاهد هستیم و به همین دلیل افرادی که قصد تردد در این محورها را دارند، باید زنجیرچرخ و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند و قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مجاز را رعایت کنند.

در محورهای گلپایگان- خمین، داران- نجف‌آباد، گلپایگان- دهق، اصفهان- نطنز- کاشان و کنارگذر غرب، لنجان-شهرکرد، عسگران- دامنه بارش باران را داریم و وزش شدید باد در سمیرم را شاهد هستیم.

بر این اساس بنا بر اعلام پلیس راهور استان اصفهان با توجه به بارش باران در محورهای مذکور ، رانندگان باید سرعت مجاز را رعایت کنند و از عجله و شتاب و تغییر ناگهانی مسیر بپرهیزند.

پلیس راهور در توصیه هایی به هم استانی ها از آنها خواسته است حتی الامکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، باک خودروی خود را کاملا پر کرده و از سالم بودن بخاری و برف پاکن های خودرو مطمئن شوند ضمن اینکه پتو و مقداری جیره خشک به همراه داشته باشند.

تعطیلی برخی مدارس شهرستان

گفتنی است بنا بر اعلام آموزش و پرورش استان، تاکنون مدارس چادگان در تمامی مقاطع و مدارس فریدون شهر در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و فریدن در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول روستایی تعطیل اعلام شده است.