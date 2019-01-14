ترانزیت ۷میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و آبی/رشد ۴ درصدی ترانزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، رضا نفیسی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل نقل بین المللی اظهار داشت: طی مدت ۹ ماهه سال جاری از مجموع کالاهای ترانزیت شده، ۲ میلیون و ۶۳۷هزار تن را مواد نفتی و ۴میلیون و ۴۲۷هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیر مواد سوختی، قطعات یدکی ، انواع پنبه، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی افزود: در مدت زمان یاد شده، از میان مرزهای کشور، بندر شهید رجایی با ۲ میلیون و ۶۷هزار تن معادل ۲۹ درصد فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود. پس از آن مرزهای پرویزخان با ۲۲ درصد ، بازرگان و باشماق با ۱۰درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

نفیسی، بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام کرد و افزود: بیشترین حجم مسیرهای پرتردد کالا از مرزهای کشور طی مدت مذکور از پرویزخان به بندر امام، بندر شهید رجایی به مرز باشماق و بندر شهید رجایی به مرز دوغارون بوده است.

وی تصریح کرد: از اولویتهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، افزایش سهم ناوگان ایرانی در ترانزیت و حمل و نقل بین المللی می باشد بطوریکه طی مدت مذکور ۷۳ درصد ترانزیت توسط ناوگان ایران انجام شده است.