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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۸

رئیس اداره آبخیزداری سازمان جنگل ها عنوان کرد:

انجام عملیات آبخیزداری در سطح ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های کشور

انجام عملیات آبخیزداری در سطح ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های کشور

کلاردشت-رئیس اداره آبخیزداری و تغذیه آبخوان های سازمان جنگلها گفت:امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه های کشور در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفقتی که برای بازدید وارزیابی پروژه های آبخیزداری به شهرستان کلاردشت سفر کرده بود ، افزود: به منظور کاهش اثرات مخرب سیلاب این پروژه ها در ۶۴۹ حوزه آبخیز و در شش هزار و ۸۴ نقطه کشوردرحال فعالیت اجرایی است. 

وی همچنین آبخیزداری را  مدیریت اکوسیستم های طبیعی ومنابع آبهای زیرزمینی و سطحی وفعالیت هایی که انسان را دراین حوزه انجام می دهد برشمرد و افزود: با اجرای پروژه های ابخیزداری جلوی روان آب ها گرفته می شود و باعث نفوذ آب و افزایش سطح سفره های زیرزمینی می شود .

شفقتی افزود: با توجه به اجرای پروژه های آبخیزداری درسطح کشور علاوه بر افزایش ترسیب کربن کنترل رسوب سالانه که به طور متوسط ۴مترمکعب هکتار در کشور است.

رئیس اداره آبخیزداری و تغذیه آبخوانهای سازمان جنگلها همچنین ادامه داد: با این عملیات می توانیم سالانه به طور میانگین ۹ تن در سال کنترل افرایش خاک داشته باشیم وحدود۵۳۰مترمکعب اب بوسیله آبخیزداری وآبخوانداری ذخیره کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد با عملیات های آبخیزداری قادریم به افزایش سالانه تولید علوفه و سرسبزی مراتع به میزان  ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کمک کنیم.

رئیس اداره آبخیزداری و تغذیه آبخوان سازمان جنگلها همچنین  از پیشرفت فعالیت های آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نوشهر اظهار رضایت کرد و افزود: این اداره کل توانسته است حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های آبخیزداری را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به انجام رساند.

کد مطلب 4513246

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