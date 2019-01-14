به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفقتی که برای بازدید وارزیابی پروژه های آبخیزداری به شهرستان کلاردشت سفر کرده بود ، افزود: به منظور کاهش اثرات مخرب سیلاب این پروژه ها در ۶۴۹ حوزه آبخیز و در شش هزار و ۸۴ نقطه کشوردرحال فعالیت اجرایی است.

وی همچنین آبخیزداری را مدیریت اکوسیستم های طبیعی ومنابع آبهای زیرزمینی و سطحی وفعالیت هایی که انسان را دراین حوزه انجام می دهد برشمرد و افزود: با اجرای پروژه های ابخیزداری جلوی روان آب ها گرفته می شود و باعث نفوذ آب و افزایش سطح سفره های زیرزمینی می شود .

شفقتی افزود: با توجه به اجرای پروژه های آبخیزداری درسطح کشور علاوه بر افزایش ترسیب کربن کنترل رسوب سالانه که به طور متوسط ۴مترمکعب هکتار در کشور است.

رئیس اداره آبخیزداری و تغذیه آبخوانهای سازمان جنگلها همچنین ادامه داد: با این عملیات می توانیم سالانه به طور میانگین ۹ تن در سال کنترل افرایش خاک داشته باشیم وحدود۵۳۰مترمکعب اب بوسیله آبخیزداری وآبخوانداری ذخیره کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد با عملیات های آبخیزداری قادریم به افزایش سالانه تولید علوفه و سرسبزی مراتع به میزان ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کمک کنیم.

رئیس اداره آبخیزداری و تغذیه آبخوان سازمان جنگلها همچنین از پیشرفت فعالیت های آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نوشهر اظهار رضایت کرد و افزود: این اداره کل توانسته است حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های آبخیزداری را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به انجام رساند.