امکان افزایش ناباروری صاحبان مشاغل شیفتی بیش از سایرین است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمدرضا نوروزی در سیزدهمین کنگره انجمن باروری و ناباروری ایران که از دوم تا چهارم اسفند ، با حضورمتخصصان زنان و زایمان ، اورولوژی و خبرنگاران در محل سالن کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود ، در باره این بیماری رو به رشد هشدار داد.

وی افزود: شاغلان فعال در مراکز دارای شیفت های شبانه ، مکان های تولید مواد شیمیایی ، رنگ و حشره کش سازی ها ، آسفالت کاران و پرستاران ، نگهبانان ، رانندگان و تمامی افرادی که چرخه زندگی معمولی ندارند بیش از سایرین در معرض ابتلا ء به خطرات ناباروری قرار دارند .

نوروزی خاطر نشان ساخت: 50 تا 60 درصد زوج های نابارور با روش های ساده ای مانند مشاوره و انجام جراحی های ساده درمان می شوند.

وی از رشد فزاینده زوج های نابارور در کشور خبر داد و افزود: این افراد علاوه بر اختلال اصلی خود با مواردی چون سرخوردگی های اجتماعی و خانوادگی ، افسردگی ، طلاق و... روبرو هستند و مجموع این عوامل هشداری جدی به شمار می روند و سازمانهای بیمه گر و بهبود کیفیت سلامت جامعه باید در این زمینه برنامه های منطقی ارائه دهند.

رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران ادامه داد: بسیاری از خانواد ه ها از بیماری های منجر به ناباروری فرزندان خود اطلاعی ندارند و همین امر موجب افزایش این اختلالات شده است .

نوروزی تاکید کرد: سن بچه دار شدن زنان ایرانی همگام با بالارفتن سن ازدواج افزایش یافته و این امر بر سن مطلوب بارداری تاثیر گذاشته و هشداری جدی به شمار می رود.

احمد حسینی دبیر انجمن باروری و ناباروری ایران نیز به قانونی بودن اهدای جنین در ایران اشاره کرد.

وی افزود: به طور طبیعی و براساس آمار حدود 40 درصد ناباروری ها به دلیل مشکلات مردان ،40درصد مشکلات زنان و 20درصد آن به مشکلات مشترک زوج ها بر می گردد.

حسینی خاطر نشان ساخت: تشخیص ناباروری در مردان پیش از ازدواج بسیار کم هزینه تر از بعد از زمان ازدواج است.

وی ، مشورت زوج های جوان با پزشکان و متخصصان را قبل از باردارشدن توصیه کرد و تصادفات ، ضربه های مختلف ، تغذیه ، شرایط زیست محیطی ، تغییرات هورمونی بدن و... را عوامل اصلی بروز این اختلالات دانست.

سید مهدی احمدی ، رئیس سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری در ایران ، گفت: تعیین نوع جنسیت فرزندان را قبل از تولد در ایران امکان پذیر است.

وی این امر را تا جایی که به هرم جمعیتی کشور لطمه وارد نسازد ، از نظر علما و فقها پذیرفته شده اعلام کرد.

احمدی یاد آور شد: تعیین جنسیت نوزادان به طور معمول در کشور 100 هزار تومان و در موارد خاص 5/1 تا 2 میلیون تومان هزینه دارد.