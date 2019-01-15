پیام خانلرخانی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: به دلیل آسیب دیدگی مهدی خدابخشی و پوریا عرفانیان در سنگین وزن مشکل داشتیم، همین موضوع باعث شد تا از تیم نوجوانان خود دو نفر را برای ترکیب اصلی انتخاب کنیم که خدا را شکر این نفرات هم به خوبی پاسخ اعتماد را دادند.

وی ادامه داد: مبارزه بسیار خوبی را برابر یکی از بهترین تیم های ایران به نمایش گذاشتیم. دانشگاه آزاد یک تیم پر مهره است که کادر فنی بسیار خوبی هم دارد. دیدار دو تیم یک مبارزه پایاپای بود که هر چند ما می توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم، ولی با همین یک امتیاز هم فاصله ۵ امتیازی خود را با دانشگاه آزاد حفظ کردیم.

خانلرخانی در خصوص میدان دادن به جوانانی چون پژمان مرادی و محمد حسین یزدانی گفت: این دو نفر از جوانان با آتیه تیم ما هستند که بدون شک در آینده از آنها زیاد خواهیم شنید. مردادی با ۱۶ سن هفته قبل دو رقیب خود را با اختلاف ۲۰ امتیاز شکست داد و این هفته هم برابر سعید رجبی مبارزه خوبی به نمایش گذاشت. یزدانی نیز جوان است و عملکرد خوبی داشت.

سرمربی تیم شهرداری ورامین در پاسخ به این سئوال که چرا در این دیدار مهم با میدان دادن به جوانان ریسک کرده است؟ پاسخ داد: من همیشه به جوانان اعتماد کرده و از میدان دادن به آنها لذت می برم. اعتقاد دارم چینین بازیهایی است که جوانان می توانند با انگیزه مبارزه کرده و توانایی خود را به نمایش بگذارند. در بیشتر مواقع نیز از این جوانگرایی پاسخ لازم را گرفته ام.

وی در مورد تکرار عنوان قهرمانی هم گفت: هنوز زود است در مورد قهرمانی صحبت کنیم، سه بازی بسیار مهم دیگر داریم که همین راه قهرمانی را طولانی کرده است. در شرایط فعلی به قهرمانی فکر نمی کنیم، بازی به بازی پیش می رویم. نتیجه دیدار دانشگاه با کن در سرنوشت قهرمانی تاثیرگذار است. ضمن اینکه در هفته پایانی هم ما باید برابر تیم دوم جدول مبارزه کنیم که خیلی اهمیت دارد.

سرمربی تیم ملی پاراتکواندو در مورد حضور در مسابقات جهانی گفت: ۱۷ بهمن ماه مسابقات در ترکیه و شهر آنتالیا آغاز می شود. رقابتهایی سختی پیش رو داریم. تعداد شرکت کننده های این مسابقات نسبت به دوره قبل دوبرابر شده و به دلیل بحث کسب سهمیه و مدال المپیک کشورها سرمایه گذاری زیادی در این بخش داشته اند. ما با ۱۰ تکواندوکار ۱۴ بهمن ماه عازم این رقابتها می شویم و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.