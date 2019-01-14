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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۱۶

امام‌جمعه دامغان:

نام پرستار با حضرت زینب (س) عجین شده است

نام پرستار با حضرت زینب (س) عجین شده است

دامغان - امام جمعه دامغان با اشاره به اینک نام پرستار با عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب (س) عجین شده است، گفت: پرستاران در راه خدمت به مردم، این بانو را الگوی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان شامگاه دوشنبه در آیین تقدیر از ۱۳ پرستار نمونه دامغانی به میزبانی تالار همایش‌های مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی این شهر بابیان اینکه نام پرستار با عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب (س) عجین شده است، ابراز داشت: پرستاران باید با بصیرت و بینش عمیق به فعالیت خود ادامه دهند و لحظه‌ای در ارائه خدمت به جامعه کوتاهی نکنند.

وی اضافه کرد: پرستاران باید حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار داده و در کار و خدمت خود به آن بانوی گران‌قدر تأسی کنند و بصیرت ایشان را در سرلوحه امور قرار دهند.

امام‌جمعه دامغان بابیان اینکه انتخاب نام مبارک حضرت زینب (س) به‌عنوان پرستار نشان از بصیرت آن شخصیت ممتاز دارد، ابراز داشت: پرستاران و پزشکان باید در کنار خدمت به جامعه برای خودشان صدقه جاریه درست کنند و در راستای این حرکت خداپسندانه بیش از گذشته گام بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از افتخارات بزرگ‌ جامعه پرستاری ما این است که این قشر صبور و زحمتکش به تمام اقشار جامعه خدمت می‌کنند.

به گزارش مهر، ۸۶۶ پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان فعالیت دارند که از این تعداد ۲۷۰ پرستار در دامغان هستند.

کد مطلب 4513311

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