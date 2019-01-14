پمپئو با پادشاه عمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عمان، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به عمان با سلطان قابوس پادشاه این کشور دیدار کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی عمان، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین همکاری میان عمان و آمریکا محور مذاکرات سلطان قابوس و پمپئو بود.

سفر پمپئو به عمان آخرین مقصد سفر دوره ای وزیر امورخارجه آمریکا به منطقه است که پیشتر به کشورهای اردن، مصر، عراق، بحرین امارات و قطر سفر کرده بود.

پمپئو قرار بود به کویت نیز سفر کند که طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا این سفر به دلیل درگذشت یکی از بستگانش لغو شد و پمپئو از عمان به آمریکا باز می گردد.

