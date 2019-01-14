شهادت ۲ تن از سربازان ارتش در مرز قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته دو نفر از سربازان مرزبانی ارتش در حین پاسداری از نقاط صفر مرزی منطقه خان لیلی قصر شیرین بر اثر برخورد با مین های به جامانده از زمان جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بهرام فاضلی راد مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه در خصوص جزئیات این حادثه گفت: ۲ تن از سربازان مرزبانی ارتش شب گذشته ساعت ۲۲:۳۰ در حین گشت زنی با موانع مرزی برخورد و به دلیل انفجار مین به شهادت می‌رسند.

وی ادامه داد: سربازان در حال گشت و کمین در جدار مرزی ایران و عراق بودند که به دلیل نامساعد بودن هوا وارد محدوده مین گذاری شده می‌شوند و با این موانع مرزی برخورد می‌کنند.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بارندگی‌های اخیر موجب جابه‌جایی مین‌ها شده و متاسفانه پس از مجروحیت و با وجود اقدامات پزشکی صورت گرفته، این دو سرباز مرزبانی به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

فاضلی‌راد گفت: این دو سرباز با پایه خدمتی ۹۶/۹ از یگان مرزبانی ارتش بودند؛ یکی از شهدا از استان اصفهان و دیگری از استان مشهد در حال گذران خدمت سربازی بودند.