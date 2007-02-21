به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مرحله تولید را از نیمه دی امسال در کوی دانشگاه تهران آغاز کرد و حدود یک ماه تصویربرداری آن طول کشید. در حال حاضر محسن توکلی تدوین را انجام می دهد تا فیلم پس از طی مراحل فنی برای پخش از شبکه یک سیما آماده شود.

شراره رخام، لیلا بوشهری و صبا مهری در نمایی از "روز امتحان"

متن این فیلم که در ژانر اجتماعی و مذهبی قرار دارد، توسط سعید صفایی به نگارش درآمده و داستان آن درباره سه دانشجو به نام های مریم، مینا و زهرا است که بر اساس یک تحقیق دانشگاهی به بررسی سیره زندگی حضرت معصومه (س) می پردازند، اما در ادامه این پژوهش با مشکلی رو به رو می شوند. مریم که یک مسیحی است با رایموند (همسرش) در زندگی به بن بست می رسد و ...



شراره رخام، حمید طالقانی، لیلا بوشهری، صبا مهری و سیدرضا حبیبی نقش های اصلی فیلم را بازی می کنند. سیدرضا حبیبی تهیه کننده، رضا عطار مدیر تصویربرداری، حمید طالقانی مدیر برنامه ریزی، شقایق دادگر طراح صحنه و لباس، علی محسنی نسب طراح چهره پردازی و علی بنکدار روابط عمومی این فیلم هستند.