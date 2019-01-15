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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۶

صبح سه شنبه؛

مرکز ترومای بیمارستان ۵ آذر توسط رئیس جمهور افتتاح شد

مرکز ترومای بیمارستان ۵ آذر توسط رئیس جمهور افتتاح شد

گرگان- مرکز ترومای بیمارستان ۵ آذر توسط رئیس  جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ترومای بیمارستان پنج آذر گرگان صبح سه شنبه توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

این مرکز در مساحت ۱۱ هزار مترمربع در هفت‌طبقه ساخته شده و دارای دو بخش بستری مجزا با ظرفیت ۸۰ تخت، ۱۲ تخت آی سی یو و چهار اتاق عمل مجهز است. با ساخت این مرکز ۶۵ تخت فوریت و اورژانس به خدمات دهی اورژانس استان اضافه شده است.

در طبقه هفتم این مرکز تروما یک هزار و ۶۰۰ متر فضای آموزشی و تربیتی در رسته های تخصصی و فوق تخصصی برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در مجموع این پروژه با ۸۴ میلیارد تومان اعتبار به پایان رسیده و با بهره برداری آن ۱۴۰ تخت به ظرفیت استان اضافه خواهد شد.

کد مطلب 4513359

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