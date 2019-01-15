فعالیت های اقتصادی در گلستان تغییر رویکرد داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور رئیس جمهور در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم این سفر و برنامه های دو سال آینده، عقب ماندگی های طولانی استان گلستان را جبران کند.

هاشمی افزود: استان ما استانی نوپاست و در طی این سال ها امکاناتی به استان آمده است که موجب تقویت زیرساخت ها شده است.

وی افزود: در مباحث مرتبط با تسهیلات تمام تلاش ما این بوده از ظرفیت دولت استفاده کنیم و در حوزه رونق تولید دومین استان پرداخت کننده هستیم.

هاشمی ادامه داد: تمام نمایندگان و مدیران استان در حال تلاش هستند تا عقب ماندگی‌های گلستان را جبران کنند.

وی اضافه کرد: مردم در استان گلستان در یک وحدت مثال‌زدنی در حال زندگی هستند و استان گلستان دارای ظرفیت‌های مختلفی است که قابلیت تبدیل شدن به قطب ترانزیتی شمال کشور را دارد.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: استان گلستان امن‌ترین استان مرزی کشور است و می‌تواند امنیت تجاری و بازرگانی کشور را هم فراهم کند.

هاشمی گفت: گلستان توانسته در بسیاری از آمارها توسعه داشته باشد و پیشرفت کند به عنوان نمونه در بخش اشتغال خوشبختانه استان توفیقات خوبی داشته است.

وی افزود: در گذشته رویکرد بر مبنای کشاورزی بود اکنون این رویکرد تغییر کرده است.

هاشمی گفت: هر چند صادرات محصولات کشاورزی ما به دیگر استان ها میزان قابل توجهی است اما اکنون بیشتر فعالیت ها به سمت صنعت رفته است.

وی با تاکید بر این که مشکل اصلی استان زیرساخت‌های برق و آب است، گفت: وزیر نیرو به ما قول دادند که آب و برق پتروشیمی استان مستقل شود، سهم اعتباری دو استان جدا شود.

هاشمی بیان کرد: اگر ما در بودجه و در ساختار تشکیلاتی کشور مستقل شویم بدون این که یک نیرو به ساختار آن اضافه شود، خوب است.