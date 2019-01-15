الهه رضایی مجری باسابقه برنامه‌های کودک تلویزیون درباره روند تولید این برنامه‌ها و خلایی که در این حوزه احساس می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: من می‌توانم بگویم سال‌هاست که برنامه کودک از دست رفته است و افراد متخصصی در این برنامه‌ها حضور ندارند.

وی ادامه داد: ما باید ابتدا بدانیم کودک چه نیازهایی دارد و بعد براساس آموزه‌ها و مباحث تربیتی در برنامه‌ها به این نیازها پاسخ دهیم ولی چون در برنامه‌های کودک از متخصصان و کارشناسان استفاده نمی‌شود این نیازها نیز بی‌پاسخ می‌مانند.

رضایی با اشاره به اینکه مجریان قدیمی کودک و نوجوان در بخشی از این مسایل متخصص بوده‌اند، اظهار کرد: مدیران از متخصصان این حوزه استفاده نمی‌کنند که بخشی به نبود بودجه و اسپانسر و دیگر مسایل بازمی‌گردد.

این مجری قدیمی تلویزیون در واکنش به اینکه چقدر از حضور خودش به‌عنوان مشاور در برنامه‌های کودک استفاده می‌شود، اظهار کرد: در این سال‌ها حضور به عنوان مشاور در برنامه‌های کودک بسیار محدود بوده و کمک چندانی از ما نخواسته‌اند و حتی می‌توان گفت همین موارد معدود هم راه به جایی نبرده است.