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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۸:۰۲

الهه رضایی در گفتگو با مهر:

برنامه‌های کودک سال‌هاست که از دست رفته/ کمکی از ما نخواسته‌اند

برنامه‌های کودک سال‌هاست که از دست رفته/ کمکی از ما نخواسته‌اند

مجری باسابقه برنامه‌های کودک تلویزیون معتقد است به دلیل حضور نداشتن افراد متخصص در تولید برنامه‌های کودک در سال‌های اخیر، این برنامه‌ها نمی توانند به نیازهای کودکان پاسخ دهند.

الهه رضایی مجری باسابقه برنامه‌های کودک تلویزیون درباره روند تولید این برنامه‌ها و خلایی که در این حوزه احساس می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: من می‌توانم بگویم سال‌هاست که برنامه کودک از دست رفته است و افراد متخصصی در این برنامه‌ها حضور ندارند.

وی ادامه داد: ما باید ابتدا بدانیم کودک چه نیازهایی دارد و بعد براساس آموزه‌ها و مباحث تربیتی در برنامه‌ها به این نیازها پاسخ دهیم ولی چون در برنامه‌های کودک از متخصصان و کارشناسان استفاده نمی‌شود این نیازها نیز بی‌پاسخ می‌مانند.

رضایی با اشاره به اینکه مجریان قدیمی کودک و نوجوان در بخشی از این مسایل متخصص بوده‌اند، اظهار کرد: مدیران از متخصصان این حوزه استفاده نمی‌کنند که بخشی به نبود بودجه و اسپانسر و دیگر مسایل بازمی‌گردد.

این مجری قدیمی تلویزیون در واکنش به اینکه چقدر از حضور خودش به‌عنوان مشاور در برنامه‌های کودک استفاده می‌شود، اظهار کرد: در این سال‌ها حضور به عنوان مشاور در برنامه‌های کودک بسیار محدود بوده و کمک چندانی از ما نخواسته‌اند و حتی می‌توان گفت همین موارد معدود هم راه به جایی نبرده است.

کد مطلب 4513371
عطیه موذن

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