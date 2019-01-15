به گزارش خبرنگار مهر، رضا کردی مربی سابق تیم‌های فوتسال ارم کیش و کیش ایر قم در لیگ برتر فوتسال، در حال حاضر در قطر حضور دارد و در باشگاه العربی این کشور به عنوان مربی و مدیر فنی فعالیت می‌کند.

حضور او در قطر در حالی رخ داده که کردی به دلیل استعفا از هدایت تیم ملی فوتسال میانمار به دلیل اعمال خصمانه دولت میانمار علیه مسلمانان خبرساز شده بود. با این حال وی اکنون به عنوان یک مربی خارجی و صاحب دانش در قطر به کار آموزش در این کشور می‌پردازد.

کردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به عنوان مدرس فوتبال در استخدام وزارت ورزش قطر قرار دارم و در حال حاضر امور مربوط به آموزش فوتبال پایه در باشگاه العربی قطر بر عهده من نهاده شده است البته در فوتسال قم و ایران من را بیشتر به عنوان مربی فوتسال می‌شناسند اما فوتسال بخشی از دانش و توان من است.

وی افزود: وزارت ورزش قطر مربیان خارجی دارای مدارج بین المللی مربیگری و دارای دانش مربیگری سطح حرفه‌ای و تحصیلات آکادمیک مرتبط را جذب می‌کند و بر اساس صلاحدید خود به کار می‌گمارد و امکانات رفاهی آن‌ها را به طور کامل تأمین می‌کند. این اقدام برای توسعه علمی ورزش در این کشور انجام می‌شود.

مربی سابق تیم فوتسال ارم کیش قم گفت: پس از موضوع قطع همکاری با فدراسیون میانمار به دلیل کشتار مسلمانان، جریمه نقدی شدم و ممکن است در صورتی که بخواهم در کشورهای غیر مسلمان کار کنم مشکلاتی به دلیل آن موضوع داشته باشم اما در حال حاضر فعالیت من در قطر ادامه دارد.

کردی بیان داشت: پیش از این سرمربی تیم فوتسال العربی در لیگ حرفه‌ای قطر بودم اما قطر تصمیم گرفت فوتسال خود را از حالت حرفه‌ای به آماتور درآورد و تمرکز خود را روی فوتبال قرار دهد. در آن زمان تمام مربیان و بازیکنان خارجی فوتسال قطر این کشور را ترک کردند و من نیز به دلیل این که مدرس فوتبال بودم در این کشور ماندم.