پسماندهای عفونی در آوج و آبگرم بی خطرسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خاکپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج در راستای اجرای قوانین مدیریت پسماند روز سه شنبه از مراکز درمانی شهرستان آوج و درمانگاههای این شهرستان و شهر آبگرم بازدید کرد تا نحوه مدیریت پسماند عفونی و وضعیت مطب ها و درمانگاه ها را از نظر بهداشتی مورد بررسی قرار دهد.

خاکپور در این بازدید گفت: تمامی پسماندهای عفونی شهرستان آوج و نیز درمانگاه شهر آبگرم توسط دستگاه اتوکلاو ضدعفونی و بی خطرسازی می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج تصریح کرد: در پایش مطب ها و قراردادهای آنها با درمانگاه شهر آبگرم جهت اتوکلاو تاکنون هماهنگی و همکاری های خوبی توسط ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت گرفته و این کار پیشرفت خوبی داشته است.

وی اضافه کرد: بررسی مطب های جدید تاسیس شده در اولویت پایش های مشترک قرار دارد تا این مراکز هم تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

خاکپور گفت: تمامی پسماندهای عفونی شهرستان در حال حاضر ضد عفونی و بی خطرسازی می شود.