احتمال عدم حضور بازیکنان تیم سوهان سیما در ادامه لیگ فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مالی تیم سوهان محمد سیما در لیگ برتر فوتسال پایان ندارد و بازیکنان و مربیان این تیم هنوز نتوانسته‌اند دستمزد خود را دریافت کنند و این موضوع برای چندمین بار اعتراض بازیکنان این تیم را برانگیخته است.

در شرایطی که تیم سوهان محمد سیما یک بازی دیگر در مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال در پیش دارد و پس از آن نیز باید در مرحله حذفی و پایانی این مسابقات به میدان برود بازیکنان این تیم اعلام کرده‌اند با این شرایط دیگر در لیگ برتر به میدان نمی‌روند.

این اعلام در شرایطی رخ داده که گفته می‌شود بارها در مورد کمک به این تیم از سوی مسئولان استانی قول‌هایی داده شده اما به مرحله عمل نرسیده است. همین موضوع سبب شده بازیکنانی که حدود ۲۵ درصد از مبالغ قرار داد خود را دریافت کرده‌اند از وضعیت موجود گلایه مند باشند.

تیم سوهان محمد سیمای قم در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال در قم میزبان تیم پارسیان شهر قدس است و این بازی برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و عدم حضور بازیکنان سوهان محمد سیما در این بازی می‌تواند تبعات سنگینی برای تیم سوهان محمد سیما داشته باشد.

نمایندگان قم در لیگ برتر فوتسال هر سال با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند و این مشکلات امسال به اوج رسیده است. مشکلات اقتصادی و عدم حضور بخش خصوصی در ورزش به عنوان حامی مالی که خود از نبود مشوق‌های مالی برای اسپانسرها نشأت می‌گیرد به ورزش قم آسیب زده است.