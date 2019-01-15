به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود. بر این اساس اسامی داوران بین المللی (کنترلی) کشورمان برای قضاوت در این مسابقات به شرح زیر است:



سرپرست فنی: محمد ابراهیم امامی (رئیس کمیسیون داوران) داور درجه S۱

داور: محمد مصلایی پور (یزد) داور S۱

داوران درجه یک: کوروش تقی زاده (بوشهر) ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) جواد کریمی (تهران) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) رضا علی اصغری (گیلان) مزدک گیتی (همدان)

داوران درجه دو: شیرزاد غلامزاده (لرستان) محسن عبدالهی (مازندران) عباس کارگرپور (تهران) رضا نقی لو (زنجان) غلامرضا محمدنژاد (مازندران) محمود مدبر (کرمانشاه)

داوران درجه سه: عبدالرحیم فاتحی (اصفهان) محمدعلی صمدی (مازندران) بیژن روزبهانی (همدان) سیاوش مهتاب منش (تهران) نادر باریسی (اردبیل) محمدحسین محمدپور (کرمان)