به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود. بر این اساس اسامی داوران بین المللی (کنترلی) کشورمان برای قضاوت در این مسابقات به شرح زیر است:
سرپرست فنی: محمد ابراهیم امامی (رئیس کمیسیون داوران) داور درجه S۱
داور: محمد مصلایی پور (یزد) داور S۱
داوران درجه یک: کوروش تقی زاده (بوشهر) ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) جواد کریمی (تهران) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) رضا علی اصغری (گیلان) مزدک گیتی (همدان)
داوران درجه دو: شیرزاد غلامزاده (لرستان) محسن عبدالهی (مازندران) عباس کارگرپور (تهران) رضا نقی لو (زنجان) غلامرضا محمدنژاد (مازندران) محمود مدبر (کرمانشاه)
داوران درجه سه: عبدالرحیم فاتحی (اصفهان) محمدعلی صمدی (مازندران) بیژن روزبهانی (همدان) سیاوش مهتاب منش (تهران) نادر باریسی (اردبیل) محمدحسین محمدپور (کرمان)
اسامی داوران بین المللی (کنترلی) کشورمان برای قضاوت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود. بر این اساس اسامی داوران بین المللی (کنترلی) کشورمان برای قضاوت در این مسابقات به شرح زیر است:
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