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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۱

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان:

۲۰۰۰ پرونده تخلف از واحدهای صنفی زنجان تشکیل شده است

۲۰۰۰ پرونده تخلف از واحدهای صنفی زنجان تشکیل شده است

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۳۰هزار و ۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌ و بیش از دو هزار پرونده تخلف تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، گفت: طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۳۰هزار و ۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌گرفته است. 

وی اظهار کرد: در این بازرسی‌ها بیش از دو هزار پرونده تخلف تشکیل‌شده و با متخلفین برخورد جدی می‌شود. 

فغفوری گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تأکید جدی بر تنظیم بازار دارد و به‌طور ۲۴ ساعته آماده شنیدن شکایات مردمی است.

فغفوری تأکید کرد: سازمان صنعت و معدن با افرادی که اقدام به تخلف کنند و بازار امن زنجان را ناامن کنند برخورد قانونی خواهد کرد و نظارت و بازرسی از بازار تشدید می‌شود و به‌منظور تشدید نظارت‌ها، گشت‌های مشترکی با همکاری اتاق اصناف  تشکیل شده که تعداد گروه‌های بازرس به بیش از ۲۵ گروه افزایش یافته است.

کد مطلب 4513431

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