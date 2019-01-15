۲۰۰۰ پرونده تخلف از واحدهای صنفی زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، گفت: طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۳۰هزار و ۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌گرفته است.

وی اظهار کرد: در این بازرسی‌ها بیش از دو هزار پرونده تخلف تشکیل‌شده و با متخلفین برخورد جدی می‌شود.

فغفوری گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تأکید جدی بر تنظیم بازار دارد و به‌طور ۲۴ ساعته آماده شنیدن شکایات مردمی است.

فغفوری تأکید کرد: سازمان صنعت و معدن با افرادی که اقدام به تخلف کنند و بازار امن زنجان را ناامن کنند برخورد قانونی خواهد کرد و نظارت و بازرسی از بازار تشدید می‌شود و به‌منظور تشدید نظارت‌ها، گشت‌های مشترکی با همکاری اتاق اصناف تشکیل شده که تعداد گروه‌های بازرس به بیش از ۲۵ گروه افزایش یافته است.