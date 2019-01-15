تحریم علیه روسیه باید موقتی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «انزو مواورو میلانسی» وزیر خارجه ایتالیا در گفتگو با روزنامه «کوریرا دلا سرا» با اشاره به اعمال تحریم های غرب علیه روسیه اظهار داشت: تحریم های اروپا و آمریکا علیه روسیه باید موقتی باشد.

وی در ادامه افزود: دلیلی برای تداوم تحریم علیه روسیه و حتی مجازات های بیشتر علیه این کشور وجود ندارد.

وزیر خارجه ایتالیا با تاکید بر لزوم انجام گفتگو میان روسیه و غرب خاطرنشان کرد: گفتگوهای دیپلماتیک می تواند کلید حل بسیاری از اختلافات موجود باشد.

این در حالی است که هفته گذشته «استیو منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه ای با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از اقدام دولت این کشور در ارتباط با تحریم های روسیه دفاع کرد.

وی تاکید کرده بود که لغو تحریم علیه برخی از شرکت های روسی به دلیل تعهداتی بوده که آنها داده اند و وزارت خزانه داری آمریکا با هوشیاری به تعهدات خود عمل کرده است.