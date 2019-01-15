بودجه عمرانی سال ۹۸ آذربایجان شرقی؛ چندقطره‌ آب برای کویری تشنه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: اگر کل مدیران استانی استعفا بدهند و تا آخر عمر معتکف شوند و استغفار کنند باز فکر نکنم حق الناسی که بر گردن‌شان هست بخشیده شود .این را حسن‌نژاد، نماینده مردم جلفا در مجلس می‌گوید.

او یکی از نمایندگانی است که اعتقاد دارد در لایحه ارسالی بودجه ۹۸ دولت، در سهم آذربایجان شرقی اجحاف شده است. حسن‌نژاد کل بودجه عمرانی استان را که مدیران کل تعیین کرده‌اند، ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: حالا من نماینده چگونه این پیشنهادات نزدیک به صفر را در مجلس افزایش بدهم؟ از چه کسی اعتبار بگیرم و به استان خود اضافه کنم؟

لایحه بودجه سال ۹۸، ۴ دی‌ماه سال‌جاری توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و تقریبا مثل هرسال صدای نمایندگان استان را درآورد که بودجه تعیین‌شده برای استان بسیار کم است. البته نمایندگان اصولگرا بیش‌تر نگرانی خود را ابراز کردند.

لطفا اوضاع را گل و بلبل نشان ندهید

حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، سال‌های گذشته نیز اعتراض خود را نسبت به بودجه استان اعلام کرده بود. اعتقاد او این است که مدیران استانی آنقدر وضعیت را گل و بلبل نشان می‌دهند که مدیران بالادستی نیز این استان را فاقد نیاز به بودجه‌های کلان تصور می‌کنند.

او گفته بود: در طی این چند سال ما را با این سخن که تبریز شهر اولین‌ها بوده فریب داده‌اند. گفتند که نرخ بیکاری‌مان کم است اما نگفتند دلیلش چیست. دلیل این است که جوانان به دلیل ناامیدی از پیدا کردن کار مهاجرت کرده‌اند و نمانده‌اند تا در سرشماری به‌عنوان بیکار تلقی شوند.

دقیقا مشخص نیست که کل بودجه استان آذربایجان شرقی در سال ۹۸ چقدر است اما چیزی که در بخش عمرانی توسط یک نماینده مجلس اعلام شده، ۳۵۰ میلیارد تومان است. آیا این مبلغ کفاف کارهای عمرانی استان را خواهد داد.

پروژه راه‌آهن تبریز-میانه، ۲۰ سال شده است. ۳ رئیس جمهور آمده و رفته‌اند اما این پروژه همچنان تکمیل نشده است.

پروژه راه‌اهن تبریز-میانه به ۴۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

این خط‌ آهن به طول ۲۰۰ کیلومتر در ۱۲ قطعه طراحی‌ شده است که ۷ قطعه ابتدایی آن از میانه تا بستان‌آباد به طول ۱۳۲ کیلومتر قرار دارد و ۵ قطعه پایانی در محدوده بستان‌آباد- تبریز واقع‌شده است.

به ادعای یکی از نمایندگان مجلس سال ۹۵، ۵۰ درصد کل بودجه کشور را به تکمیل پروژه راه‌آهن قزوین-رشت اختصاص دادند که آذرماه امسال پس از ۱۵ سال انتظار خط‌آهن قزوین-رشت افتتاح شد. در صورت بهره برداری از این پروژه و اتصال میانه به تبریز، مدت زمان سفر از تبریز به تهران از ۱۳ ساعت فعلی به حدود ۸ ساعت کاهش می یابد و هزینه اجرای پروژه به سرعت از محل صرفه جویی ۵ ساعته در سفر به تهران جبران خواهد شد.

اینکه تاکنون و تا به این لحظه چقدر هزینه صرف این پروژه شده و چقدر نشده که به ۲۰ سال تاخیر انجامیده است، اما استانداراسبق آذربایجان شرقی در مرداد سال‌جاری گفته بود که راه آهن میانه_ بستان‌آباد برای رسیدن به تبریز به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

این درحالی است که سال ۹۵، به ادعای یکی از نمایندگان مجلس ۵۰ درصد کل بودجه کشور را به تکمیل پروژه راه‌آهن قزوین-رشت اختصاص دادند که آذرماه امسال پس از ۱۵ سال انتظار خط‌آهن قزوین-رشت افتتاح شد.

با ۴۰میلیارد تومان مترو تبریز ۶متر پیشرفت می‌کند

مترو تبریز، از دیگر پروژه‌های عمرانی مهم استان آذربایجان شرقی به شمار می‌آید که پیشرفت لاک‌پشتی دارد و بعد از گذشت چندین سال، هنوز خط یک آن به صورت کامل تکمیل نشده است.

برای مترو تبریز تاکنون ۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که برای تکمیل خط ۱، ۲، ۳، ۴ و... مترو تبریز چقدر بودجه نیاز است.

هم دولت و هم شهرداری در مترو تبریز سهم دارند و حاصل همکاری آن‌ها، روزی به تکمیل این پروژه خواهد انجامید اما بیش‌تر مردم فکر می‌کنند مترو، صرفا وظیفه شهرداری است و دولت درآن نقشی ندارد. شاید دلیل این تصور حضور کم‌رنگ دولت در سال‌های سال باشد.

حال به گفته ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز، دولت برای مترو تبریز در سال ۹۸، نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. بودجه‌ای که به عقیده شهردار تبریز در صورت تخصیص کامل، می‌تواند ۶ الی ۷ متر، خط قطارشهری تبریز را پیش ببرد.

مقبره‌الشعرا تبریز، یکی دیگر از پروژه‌های اولویت‌دار آذربایجان شرقی به شمار می‌آید. مقبره‌الشعرا آرامگاه بیش از ۴۰۰ شاعر نامدار همچون شهریار است که از سال ۹۴، عملیات تبدیل آن به یک مجموعه فرهنگی بزرگ به مساحت ۱۵ هزار متر مربع آغاز شده است.

مقبره‌الشعرا، همچنان منتظر امدادهای دولتی

با توجه به اینکه مقبره‌الشعرا زیرنظر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی قرار دارد، انتظار می‌رفت انجام عملیات احیا نیز بر عهده این اداره باشد اما در نهایت وقتی کمکی از سوی دولت انجام نگرفت، شهرداری تبریز این پروژه را بر عهده گرفت.

در مقبره‌الشعرا هزینه‌های زیادی را تاکنون متحمل شده‌ایم و برای پیشبرد فازهای بعدی آن باید از بودجه دولتی کمک بگیریم. اما حالا محمدحسین اسحقی، معاون عمرانی شهردار تبریز در صحن علنی شورای شهر می‌گوید: در مقبره‌الشعرا هزینه‌های زیادی را تاکنون متحمل شده‌ایم و برای پیشبرد فازهای بعدی آن باید از بودجه دولتی کمک بگیریم.

انتظار می‌رفت به‌مناسبت رویداد «تبریز ۲۰۱۸»، دولت برای این پروژه ملی تدبیری بیندیشد تا گردشگران پایتخت گردشگری جهان اسلام مقبره‌الشعرا را در سکوت و خلوت و بی‌رونقی ننبینند، اما آمدند، دیدند و رفتند و شاید هرگز بازنگردند.

این‌ها تنها ۳ پروژه از صدها پروژه مهم عمرانی آذربایجان شرقی است که پس از سال‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند و تنها نیازشان تامین مالی است.

در این حال، محمد وحدتی هلان، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی می‌گوید: مردم مطمئن باشند اگر نتوانیم بیش از آنچه که حق‌مان است را از بودجه سال ۹۸ بگیریم، با توجه به جمعیت و موقعیت، مطمئناً آن اندازه که حق استان است را خواهیم گرفت.

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی هم اعلام می‌کند: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس از حق استان در بودجه دفاع کنیم.

حال باید منتظر ماند و دید آیا ۱۸ نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی خواهند توانست بودجه استان را افزایش بدهند؟ البته افزایش، به اندازه‌ای که بتواند حداقل چند پروژه نیمه‌تمام عمرانی استان را به سرانجام برساند.