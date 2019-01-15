سهمیه مهارت آموزی فنی وحرفه ای مرکزی امسال به طورکامل محقق می شود

سعیدرضا شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع تعهدات درنظر گرفته شده برای مهارت آموزی دو بخش آزاد و دولتی در استان مرکزی پنج میلیون و ۱۰۰هزار نفر ساعت است که در بخش دولتی تاکنون دو میلیون و ۹۰۰هزار نفر ساعت و در بخش آزاد نیز یک میلیون و ۹۰۰هزار ساعت آموزش تاکنون به انجام رسیده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی افزود: با توجه به روند کنونی در سال جاری، تا پایان سال تعهدات مهارت آموزی بخش دولتی و آزاد از سوی فنی و حرفه ای استان مرکزی به طور کامل اجرایی می شود.

شاه محمدی بیان کرد: در حال حاضر در استان مرکزی ۲۱ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای و حدود ۲۰۰ آموزشگاه آزاد فعال به امر مهارت آموزی مشغول هستند و با توجه به فقر مهارتی جامعه و بیکاری، با افزایش مهارت و توسعه دانش در کنار آن می توان به کاهش بیکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در همین راستا تشکیل شورای مهارت آموزی در استان مرکزی با هدف برقراری تعامل و ارتباط بیشتر بین مجموعه متولیان مهارت در استان ازجمله صنایع، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و فنی حرفه ای در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به منظور گسترش مهارت آموزی در استان مرکزی، هم اکنون دو طرح کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی و همچنین ایران مهارت در دست اجرا است که در صورتی که خروجی مطلوبی داشته باشد در اشتغال جوانان موثر است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی ادامه داد: چنانچه بتوان به نحو مطلوب مهارت آموزی را در جامعه به عنوان یک ضرورت در راستای اشتغال و رفع بیکاری نهادینه کرد، با ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان و بیکاران و گسترش کارآفرینی در جامعه، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی رفع می شود و فنی و حرفه ای استان مرکزی این مهم را در دستور کار دارد.