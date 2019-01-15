درخواست معاونان فرهنگی دانشگاه ها از نمایندگان/تفکیک بودجه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها در خصوص ضرورت اهتمام به تقویت بخش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و تأمین منابع لازم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیانیه ای را صادر کردند .
متن این بیانیه به شرح زیر است:
دانشگاهها و مراکز آموزشی در جوامع امروزی بالاترین سطح اندیشه و خردورزی را تولید و ترویج میکنند. عناصر دانشگاهی نیز از پیشگامترین و تأثیرگذارترین مجموعه ها در جریانهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فنی هستند و این مهم را از گذر تربیت متفکران، دانشمندان و مدیران آینده جامعه و از طریق جهت بخشیدن به مسیرها، روشها و مبانی فکری، سیاسی، اعتقادی و فرهنگی اداره و راهبری میکند.
چنانکه در کلام مقام معظم رهبری یکی از الزام های دانشگاه تربیت فرهنگی و اخلاقی و هویّتی دانشجویان است؛ یعنی فراتر از تعلیم، مسئلهی تربیت؛ آن هم با جهتگیری اخلاقی و معنوی و تلطیف روحی ودمیدن روح احساس هویّت در مجموعهی جوان دانشجو است.
پس از نهاد دانشگاه انتظار میرود علاوه بر تربیت شهروندان مسئولیت پذیر، در آموزش معنوی و اخلاقی جامعه نیز مشارکت کرده و به مثابه یک نهاد مؤثرِ اجتماعی به رصد مسائل و مشکلات جامعه بپردازد و برای حل آنها راهکار ارائه کند.
تأکیدی که در برنامههای حوزه یا آموزش عالی بر نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار صورت میگیرد و ایجاد بستری امن و سالم برای ارتقای فرهنگ کشور را دنبال میکند؛ مؤید همین مطلب است. بر این اساس میبایست به جد اهدافی همچون قانونگرایی، بسط فضای آزاداندیشی، توسعه و ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی، هویت دینی و ملی، اخلاق مداری، تعهد پذیری و ایفای مسئولیت اجتماعی و افزایش و تقویت سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را دنبال کرده و در راستای نهادینه کردن آنها در نظام آموزش عالی کوشید.
تحقق این مأموریتهای خطیر در دانشگاهها بر عهدهی مجموعه «معاونت فرهنگی و اجتماعی» نهاده شده است. متأسفانه علیرغم گستره وسیع وظایف و مسئولیتهای تعریف شده آن و نیز نقش و تأثیر حوزه فرهنگی و اجتماعی در کلیت فضای دانشگاهی، به گونهای که حیات علمی دانشگاه به آن وابسته است، چنان که باید در نظام تخصیص منابع به آن توجه نمیشود.
حال آنکه فرهنگ به عنوان «زیست جهان حیات دانشگاهی» به دنبال ساماندهی و اجرای برنامههایی است که بتوانند ضمن ترسیم مسیر درست برای دانشجویان در رسیدن به موقعیت ممتاز علمی، به دنبال یافتن رمز فرزانگی، فرهیختگی و تعین فرهنگ و فضائل دینی و اخلاقی در دانشگاهها باشد.
این مهم مدیون و مرهون ساختاری مولد و کارآمد و بودجهای متعارف است که با کاهش بودجه فرهنگی دانشگاهها منافات دارد. محصول این نگاه تقلیلگرایانه به فرهنگ، دستاوردی جز اجرای ناقص و ابتر برنامهها و فعالیتهای فرهنگی به دنبال نخواهد داشت.
این در حالی است که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها برای ترویج و تعمیق فضائل و اندیشههای دینی، اخلاقی و انقلابی و بسط فضای اعتماد، امید و پویایی و ترویج فرهنگ قانون مداری، نقد عالمانه، تعامل و مدارا ضروری است.
معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزشی با درک ضرورتهای موجود در فضای کشور و نیز ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند دولت، در راستای انجام مطلوب وظائف و مأموریتهای محوله تقاضا دارند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اولاً نسبت به تفکیک بودجه فرهنگی و اختصاص ردیف مستقل به آن، اهتمام لازم را مبذول کرده و در ثانی با توجه به اقتضائات و ضرورتهای انجام فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی از کاهش رقم اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها جلوگیری کنند.
در خاتمه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران یاد شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان را گرامی داشته و توفیق و سلامتی همه خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی را از خدای سبحان مسئلت مینمائیم.
نظر شما