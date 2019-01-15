تلفات رانندگی در مازندران ۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه ۴۴۵نفر در ۹ ماهه سال جاری در تصادفات جان خود را از دست داده اند گفت: این آمار در مدت مشابه سال قبل ۴۷۳نفر بود و میزان تلفات تصادفات در حوزه درون شهری ۱۱۱، برون شهری ۳۱۸، و راه روستایی ۱۶ بود و این تعداد در مدت مشابه سال قبل در حوزه درون شهری ۱۲۸، برون شهری و راه روستایی ۳۴۵ بود.

عضو شورای قضایی استان اظهار داشت: هنگام تصادفات معمولا سر به شیشه جلوی اتومبیل یا دیگر اجزای داخلی خودرو برخورد کرده و شکستگی و خون‌ریزی‌های مغزی اتفاق می‌افتد که عموما سبب مرگ فرد می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داده است که شدت این صدمات رابطه‌ای مستقیم با سرعت و شتاب اتومبیل دارد. این موضوع همچنین در مورد صدمات وارده به قفسه سینه، صورت، طحال، گردن و دیگر اجزای حیاتی بدن مانند قلب و رگ‌های اصلی و همچنین ریه‌ها که صدمه وارده به هر یک می‌تواند عامل مرگ فرد مصدوم باشد، صادق است که استفاده از کمربند ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان می‌تواند به طور چشمگیری این آسیب‌ها را کاهش دهد.