تشکیل پرونده ۵۰۰ میلیون ریالی برای یک مرغ فروشی متخلف در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصغرزاده با اشاره به تشکیل پرونده ۵۰۰ میلیونی برای یک واحد متخلف مرغ فروشی اظهار داشت:این واحد که عامل توزیع مرغ تنظیم بازار بوده مبادرت به گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه مرغ تنظیم بازار کردده است.

وی افزود: شناسایی این واحد متخلف با همکاری و تلاش نمایندگان جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابل صورت گرفته است.

معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران تصریح کرد: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه و ... می توانند مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.