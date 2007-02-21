طرح احداث منوریل به دولت هشتم ارائه نشده بود

مهندس محمد رئوفی ، دبیر سابق شورای عالی ترافیک در دولت هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه هیچ طرح کارشناسی شده از طرف شهردار وقت تهران به وزارت کشور ارائه نشده بود گفت: این موضوع باید در شورای عالی ترافیک بررسی می شد در حالیکه شهرداری تهران بدون طرح آن در آن شورا و بدون اجازه دولت اقدام به احداث منوریل کرد.

چندی پیش معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور که در زمان ریاست احمدی نژاد در شهرداری تهران ، سمت معاونت امور مناطق شهرداری را عهده دار بود از ارسال طرحهای کارشناسی احداث منوریل به وزارت کشور دولت هشتم خبر داد و ادعا کرد که شورای عالی ترافیک وقت ، این طرح را با مشکل مواجه کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی ترافیک تهران در همان زمان با توجه به هزینه های بسیار بالای این طرح با آن مخاف بود افزود: این طرح به صورت رسمی در شورای عالی ترافیک مطرح شد و مخالفت آن شورا به شهرداری ابلاغ شد که به علت کمبود مطالعات و نقص اطلاعات فنی بود.

رئوفی با اعلام اینکه در جلسه ای که در شورای شهر تهران جهت بررسی این طرح برگزار شده بود کارشناسان و متخصصان دانشگاهی اعلام کردند که این طرح نواقص مطالعاتی بسیاری دارد گفت: شورای شهر در آن زمان قانع شد که مطالعه ای وجود ندارد و آقای شهردار متعهد شد که شهرداری مطالعات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات وزارت کشور دولت هشتم نشان از هزینه بالای احداث و تعمیر و نگهداری آن دارد تاکید کرد: در دنیا تنها دو شرکت توان احداث منوریل به صورت گسترده را دارند که احداث آن در تهران باعث انحصاری شدن خدمات خواهد شد.

دبیر سابق شورای عالی ترافیک کشور با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ کارشناسی نتوانسته ثابت کند که احداث منوریل صرفه اقتصادی دارد گفت: در تهران مطالعات زیادی در زمینه حمل و نقل صورت گرفته که سیستم های متفاوتی را پیشنهاد داده است با این حال در هیچ کدام از این مطالعات منوریل به عنوان گزینه مطلوب مطرح نشده است.

وی اصارا دولت به احداث منوریل را عجیب توصیف کرد و افزود: دولت موظف است به حمل و نقل عمومی کمک کند در حالی که هم اکنون اصرار بر احداث منوریل وجود دارد که نشان می دهد حساسیتی بر این پروژه وجود دارد.