به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در موافقت با طرح پیشنهادی شش تن از اعضاء در خصوص نام‌گذاری روز بیست و یکم فروردین‌ماه (آغازین روز جشنواره لاله‌ها) به‌عنوان روز فرهنگی کرج، گفت: جاده چالوس خاستگاه اصلی رویش لاله‌ها است و طی سالیان اخیر به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل‌شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات نشست کلان‌شهرهای کشور مقررشده تا هر یک از شهرهای بزرگ ایران نسبت به انتخاب روز فرهنگی اقدام کنند، تا پس از تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویم فرعی ثبت شود که در این راستا انتخاب آغازین روز جشنواره لاله‌ها به‌عنوان روز فرهنگی کرج اقدامی فرخنده و مبارک محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج افزود: روز فرهنگی کرج فرصت مناسبی برای تقویت اتحاد خرده‌فرهنگ‌ها و قومیت‌ها است تا رنگین‌کمان ایران کوچک درخشش بیشتری بر تارک میهن اسلامی داشته باشد و بتوانیم همه‌ساله در این روز برنامه‌های فرهنگی را برنامه‌ریزی و اجرایی کنیم.

زارع بابیان اینکه روز فرهنگی کرج می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای توسعه گردشگری به شمار رود، تصریح کرد: لاله به‌عنوان نماد سفیدی، گذشت و بخشش محبوبیت فراوانی در بین مردم دارد و همچنین یادآور فرهنگ ایثار و شهادت است و برای شهرمان منادی صلح و دوستی خواهد بود.

وی همچنین از انتخاب روز تأسیس شهرداری این کلان‌شهر به‌عنوان روز «پاکبان» نیز دفاع کرد و گفت: این مناسبت فرصت مناسبی برای تقدیر و تجلیل از عزیزان زحمتکشی خواهد بود که برای تنظیف و آراستگی چهره شهر زحمات فراوانی را متقبل شده‌اند.