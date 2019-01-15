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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۷

رئیس شورای شهر کرج:

کرج سرزمین لاله‌ها است/روز فرهنگی کرج انتخاب شد

کرج سرزمین لاله‌ها است/روز فرهنگی کرج انتخاب شد

کرج - رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: روز بیست و یکم فروردین‌ماه هم‌زمان با آغاز جشنواره لاله‌ها به‌عنوان روز فرهنگی کرج نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در موافقت با طرح پیشنهادی شش تن از اعضاء در خصوص نام‌گذاری روز بیست و یکم فروردین‌ماه (آغازین روز جشنواره لاله‌ها) به‌عنوان روز فرهنگی کرج، گفت: جاده چالوس خاستگاه اصلی رویش لاله‌ها است و طی سالیان اخیر به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل‌شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات نشست کلان‌شهرهای کشور مقررشده تا هر یک از شهرهای بزرگ ایران نسبت به انتخاب روز فرهنگی اقدام کنند، تا پس از تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویم فرعی ثبت شود که در این راستا انتخاب آغازین روز جشنواره لاله‌ها به‌عنوان روز فرهنگی کرج اقدامی فرخنده و مبارک محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج افزود: روز فرهنگی کرج فرصت مناسبی برای تقویت اتحاد خرده‌فرهنگ‌ها و قومیت‌ها است تا رنگین‌کمان ایران کوچک درخشش بیشتری بر تارک میهن اسلامی داشته باشد و بتوانیم همه‌ساله در این روز برنامه‌های فرهنگی را برنامه‌ریزی و اجرایی کنیم.

زارع بابیان اینکه روز فرهنگی کرج می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای توسعه گردشگری به شمار رود، تصریح کرد: لاله به‌عنوان نماد سفیدی، گذشت و بخشش محبوبیت فراوانی در بین مردم دارد و همچنین یادآور فرهنگ ایثار و شهادت است و برای شهرمان منادی صلح و دوستی خواهد بود.

وی همچنین از انتخاب روز تأسیس شهرداری این کلان‌شهر به‌عنوان روز «پاکبان» نیز دفاع کرد و گفت: این مناسبت فرصت مناسبی برای تقدیر و تجلیل از عزیزان زحمتکشی خواهد بود که برای تنظیف و آراستگی چهره شهر زحمات فراوانی را متقبل شده‌اند.

کد مطلب 4513486

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