كمبود نيروي انساني متخصص مانع توسعه رشته كاردانش است

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به اين كه 11 هزار نيروي انساني رسمي در مقطع كاردانش وجودذ دارد ، افزود : در حالي كه حدود 20 درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش رشته كاردانش هستند اما فقط 12 درصد از مجموع نيروي انساني مقطع متوسطه به اين بخش اختصاص يافته است ، يعني 8 درصد كمتر از ميانگين نيروي انساني .

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش افزود : اين مشكل در حال حاضر تا حدودي از طريق جذب نيروهاي پاره وقت و اخذ قرار داد با متخصصين خارج از آموزش و پرورش بر طرف شده است ، اما چون اين نيروها موقتي هستند نمي توان برنامه ريزي براي آنها داشت.

وي با تاكيد بر اين كه بيش از 40 درصد نيروهاي انساني كاردانش غيررسمي هستند ، افزود : در مقطع كاردانش با حضور اين نيروها نمي توان برنامه ريزي آموزشي خاصي براي آينده اين نيروها درنظر گرفت و با توجه به اين كه نيروي انساني اين مقطع بايد اطلاعات تخصصي روز را داشته باشند نمي توان آموزش هاي لازم براي به روز شدن را در اختيار آنها قرار داد.