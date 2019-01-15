اساسنامه اصلاحی کمیته المپیک تایید شد/ در انتظار تایید هیات دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک محل برگزاری چهل و ششمین مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک است. این مجمع صبح امروز سه شنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری آغاز شد.

شروع با سخنرانی رئیس

سیدرضا صالحی امیری نخستین سخنران این مجمع بود که به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک گزارشی از اتفاقات یکسال اخیر را به اعضای مجمع ارائه و از اعتمادی که آنها به وی داشته اند تشکر کرد. صالحی امیری همچنین بر تعامل این کمیته با وزارت ورزش و تلاش برای حفظ آرامش در ورزش و دوری از حاشیه ها تاکید کرد.

گزارش شهنازی از اقدام کمیته

در ادامه شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک گزارشی از مصوبات هیات اجرایی و اقدامات واحدهای زیر مجموعه این کمیته و اقدامات انجام شده برای ساختار کمیته ملی المپیک و چارت آن ارائه داد. معرفی کمیسیون های کمیته ملی المپیک و انتخاب های صورت گرفته برای آنها بخش دیگری از گزارش ارائه شده توسط شهنازی بود.

سجادی و اصغری گزارش دادند

در ادامه مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک نصرالله سجادی و اصغر رحیمی که به ترتیب سرپرستی کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی و المپیک جوانان را بر عهده داشتند، گزارشی از عملکرد کاروان های اعزامی به اندونزی و آرژانتین ارائه کردند.

پیشنهاد تغییرات اساسنامه

در ادامه مجمع عمومی ملی المپیک سید عبدی افتخاری به نمایندگی از هیات اجرایی گزارشی از اساسنامه پیشنهادی کمیته و تغییرات آن ارائه کرد. وی با یادآوری روند تغییرات اعمال شده در اساسنامه، بررسی های انجام شده بر روی آن در هیات اجرایی و کمیسیون ویزه تشکیل شده، خاطرنشان مرد که نسخه ای از اساسنامه در اختیار اعضای محمع و ای او سی قرار گرفت.

تغییر بزرگ در اساسنامه کمیته المپیک

وی با بیان اینکه کمیته بین المللی المپیک نقطه نطراتی روی اساسنامه پیشنهادی داشت، به تغییرات کلی اعمال شده در اساسنامه پرداخت و موارد مورد نظر را با موارد مشابه در اساسنامه قبل مقایسه کرد. در این بخش انتخاب دبیرکل و خزانه دار با معرفی گزینه پیشنهادی رئیس و تایید توسط هیات اجرایی که در ماده ١٥ اساسنامه پیشنهادی لحاظ شده است، مطرح شد.

زمان انتخاب سرپرست کاروان ها

به گفته این عضو هیات اجرایی، انتخاب سرپرست کاروانهای اعزامی به رویدادهای بین المللی در فاصله یک سال و نیم مانده به آغاز رویداد از دیگر تغییرات اعمال شده در اساسنامه پیشنهادی است. پیش از این فاصله یک ساله برای انتخاب سرپرست تعیین شده بود.

اساسنامه پیشنهادی اعلام شد

عبدی افتخاری همچنین با اشاره به اضافه شدن بازرس قانونی به عنوان یکی از ارکان به اساسنامه از اعضای مجمع خواست تا با اعلام موافقت نسبت به تغییرات اعمال شده، همکاری لازم را نسبت به ادامه روند تصویب اساسنامه داشته باشند. اعضای مجمع نیز با ذکر صلوات موافقت خود را با اساسنامه اصلاحی و تغییرات آن اعلام کردند.

ارجاع اساسنامه به هیات دولت

بدین ترتیب اساسنامه پیشنهادی کمیته ملی المپیک با تایید اعضای مجمع جهت تاییدیه نهایی در اختیار هیات دولت و کمیته بین المللی المپیک قرار می گیرد.

گزارش حسابرسی خزانه دار کمیته ملی المپیک

طبق گزارش حسابرسی خزانه دار بودجه اصلی در ۹ ماه اول سال ۹۷ ، ۵۴۳/۲۰۰ میلیون ریال مصوب و تخصیص یافته ۴۶۰/۰۰۰ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که در سال ۹۶ مبلغ ۲۰۷/۱۴۷ میلیون ریال بودجه مصوب و تخصیص یافته بوده است.

همچنین در ردیف متفرقه بودجه تخصیص بافته در سال ۹۶ نبلغ ۱۱۹/۰۰۰ ریال بوده است در حالی که در پایان ۹ ماه اول سال ۹۷ این رقم به ۷۰/۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.

در بخش تملک دارایی های سرمایه ای بودجه تخصیص یافته در سال ۹۶، ۱۴/۳۰۳ میلیون ریال بوده است که در ۹ ماه اول سال ۹۷ به ۵۰/۵۵۰ میلیون ریال رسیده است. جمع کل بودجه سال ۹۶، ۴۴۰/۲۵۱ میلیون ریال بوده است و در ۹ ماه اول سال ۹۷ نیز در مجموع ۵۸۰/۵۵۰ میلیون ریال بوده است.

همچنین بودجه مصوب فدراسیونها در سال ۹۷ مبلغ ۲۳۷/۷۷۶ میلیون ریال و بودجه پرداختی ۲۲۰/۹۳۵ میلیون ریال بوده است. همچنین هزینه اعزام کاروانها نیز مبلغ ۱۴۸/۲۵۸ میلیون ریال بوده است.