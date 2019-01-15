محصولات گلخانه ای توسعه صادرات کشاورزی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در بازید از یک واحد گلخانه در شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: یکی از سیاست های جهاد کشاورزی توسعه کشت گلخانه است که باید شرایط را برای توسعه آن فراهم کرد.

خمسه با اشاره به این نکته که کشور های خارجی خواهان خرید محصولات گلخانه ای هستند بر ایجاد شرایط مناسب برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد.

به گفته وی با هماهنگی انجام شده صدور مجوز احداث واحد های گلخانه ای در کمترین زمان انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه با اشاره وضعیت منابع آبی استان گفت :با این وضعیت منابع آبی چاره ای جز توسعه کشت گلخانه ای نداریم.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از گلخانه دودانگه بازدید کرد.

این گلخانه درسطحی حدود ۴۲ هزار متر مربع در زمینه تولید توت فرنگی، فلفل دلمه ای و آلوئه ورا احداث شده است.