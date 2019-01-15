به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور و مسعود همایونفر، رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران امروز آغاز می‌شود.

در این کنفرانس که به مدت دو روز در تهران برگزار می شود، کارشناسان و جمعی از اساتید دانشگاه به بررسی مسائلی چون مدیریت منابع انسانی در جامعه، ایفای نقش مدیریت منابع انسانی در نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، کارکرد تفکر انتقادی در فرایند توسعه منابع انسانی، تعالی منابع انسانی و تحول دیجیتال و ... می پردازند.