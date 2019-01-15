به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه (۲۵ دی ماه) در مراسم افتتاحیه ۵ هزار و ۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و محروم کشور که در مجتمع الغدیر و به صورت ویدئو کنفرانس درسراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه امروز با اقتداری بی‌نظیر برای دفاع از انقلاب اسلامی و برقراری امنیت در سخت‌ترین شرایط و مناطق شمال غرب و جنوب شرق تلاش می‌کند، این درحالی است که دشمنان برای گسترش ناامنی در این مناطق سرمایه گذاری بسیاری کرده‌اند.

وی افزود: استفاده از مردم برای تامین امنیت، محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال، رویکرد نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و محروم کشور است، اگرچه ماموریت اصلی سپاه برقراری امنیت است اما سپاه برخلاف سایر نیروهای مسلح جهان، مردم را محور کار خود قرار داده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از نیروهای مردمی برای برقراری امنیت در مناطق مرزی گفت: امروز حدود ۲۰ هزار بسیجی حقوق بگیر در تامین امنیت مرزها فعالیت دارند.

سرلشکر جعفری محرومیت‌زدایی را مسئله بسیار مهم دانست و گفت: اگرچه از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز تلاش های بسیاری صورت گرفته و براساس اعلام بانک جهانی فاصله میان غنی و فقیر بسیار کاهش یافته است اما هنوز محرومیت هایی وجود دارد که یکی از دلایل آن رشد طبقه متوسط است و به چشم می آید، پس باید برای برطرف کردن آن تلاش همه جانبه ای صورت بگیرد.

فرمانده کل سپاه ملاک های توسعه در جهان را نادرست خواند و گفت: ما باید به جای توسعه با ملاک های غربی به توسعه اسلامی برسیم و با سرعت مضاعف مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: آنچه توسط نیروی زمینی سپاه و بسیج در مناطق مرزی و محروم کشور انجام می گیرد کمک به دولت است و برای سرعت بیشتر آن باید مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار دهیم. سپاه باید به عنوان بلندگوی صدای مردم، از مسئولان مطالبه گری کند یا با استفاده از رسانه ها صدای مردم را به گوش مسئولان برساند.

سرلشکر جعفری بودجه سپاه در محرومیت زدایی را محدود دانست و گفت: سپاه از بودجه خود برای محرومیت زدایی اختصاص می‌دهد. در این مسیر باید به دستگاه های اجرایی کمک کرد تا اشتغال و ایجاد شرایط برای فروش محصولات تولیدی مردم گسترش یابد. ان شاءالله شاهد توسعه پایدار در مناطق محروم خواهیم بود.

وی با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: از ۱۲ بهمن امسال و به مناسبت چهل سالگی انقلاب۴۰ هزار پروژه عمرانی برای محرومیت زدایی در سراسر کشور آغاز می‌شود که امید داریم ظرف ۴ تا ۶ ماه آماده بهره برداری شود.

فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: اگر به ظرفیت های داخلی و استفاده از پتانسیل موجود در کشور توجه شود قطعا می توان در این مرحله نیز موفق بود.

وی افزود: در چهل سالگی انقلاب اسلامی دشمنان همه توان خود را برای جلوگیری از انعکاس پیشرفت کشور بکار گرفته‌اند تا نشان دهند که کشور با مشکل روبرو شده، اما خدا همواره با ماست و هر روز شاهد پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه و جهان و شکست توطئه های دشمنان انقلاب هستیم.

سرلشکر جعفری گفت: اگرچه امروز یک جنگ همه جانبه برای جلوگیری از انعکاس پیشرفت های انقلاب اسلامی وجود دارد اما برخی ضعف ها در رسانه های داخی برای انعکاس این پیشرفت ها و مسائل مدیریتی نیز وجود دارد.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: با وجود برخی کاستی‌ها امروز امنیت، اقتدار، آرامش مردم و امید به آینده در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و با تغییر رویکرد اقدامات بسیج بیش از پیش شاهد شکوفایی و رشد انقلاب اسلامی ایران خواهیم بود.