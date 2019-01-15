طاهریان: از وزیر ورزش تشکر می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی گفت: از وزیر ورزش برای توجه به موضوع احیای فدراسیون بین المللی ورزش زنان و حمایت هایی که صالحی امیری در این زمینه داشت، تشکر می کنم.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون های های المپیک گفت: ابتدا ١٥ کمیسیون تشکیل و آغاز به کار کرد. کمیسیون ورزشکاران تابع کمیته بین المللی المپیک است و به همین دلیل تابع قوانین این کمیته است.

طاهریان با یادآوری اینکه فعالیت های کمیسیون های کمیته ملی المپیک در شورای راهبردی کمیسیون ها پیگیری می شود، گفت: تاکنون ٨ جلسه و بیش از ١٠٠ مصوبه داشته ایم.

مسئول امور هماهنگی کمیسیون های کمیته ملی المپیک در ادامه گزارشی مختصر از فعالیت هر یک از کمیسیون ها و مصوبات آنها ارائه کرد.