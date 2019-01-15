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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

مجمع کمیته ملی المپیک؛

طاهریان: از وزیر ورزش تشکر می کنم

طاهریان: از وزیر ورزش تشکر می کنم

نایب رئیس کمیته ملی المپیک از حمایت های وزیر ورزش برای احیای دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی گفت: از وزیر ورزش برای توجه به موضوع احیای فدراسیون بین المللی ورزش زنان و حمایت هایی که صالحی امیری در این زمینه داشت، تشکر می کنم.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون های های المپیک گفت: ابتدا ١٥ کمیسیون تشکیل و آغاز به کار کرد. کمیسیون ورزشکاران تابع کمیته بین المللی المپیک است و به همین دلیل تابع قوانین این کمیته است.

طاهریان با یادآوری اینکه فعالیت های کمیسیون های کمیته ملی المپیک در شورای راهبردی کمیسیون ها پیگیری می شود، گفت: تاکنون ٨ جلسه و بیش از ١٠٠ مصوبه داشته ایم.

مسئول امور هماهنگی کمیسیون های کمیته ملی المپیک در ادامه گزارشی مختصر از فعالیت هر یک از کمیسیون ها و مصوبات آنها ارائه کرد.

کد مطلب 4513519
زینب حاجی حسینی

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