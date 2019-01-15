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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

رئیس کمیته امداد سمنان:

۹۰درصدطرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امدادسمنان به روستاها اختصاص یافت

۹۰درصدطرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امدادسمنان به روستاها اختصاص یافت

سمنان - رئیس کمیته امداد سمنان گفت:به‌واسطه توسعه اشتغال و خدمت‌رسانی، ۹۰درصد طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد شهرستان به روستاها اختصاص‌یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عرب در نشست صبح دوشنبه اشتغال‌زایی سمنان در کمیته امداد این شهرستان بابیان اینکه ۹۰ درصد از طرح‌های اشتغال‌زایی این نهاد در ۹ ماهه اول سال جاری به روستاها اختصاص‌یافته است، تأکید کرد: این تأکید ویژه‌بر روی روستاها باهدف ارتقای اشتغال روستایی و عدم مهاجرت به شهرها صورت گرفته است.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۷۷طرح اشتغال مددجویان بخش شهری و روستایی شهرستان سمنان تحت نظارت واحد اشتغال و خودکفایی کمیته امداد این شهرستان قرار دارند

رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان بابیان اینکه پایش و نظارت تسهیلات اشتغال‌زایی بر عهده این اداره است، تأکید کرد: تسهیلات اشتغال باهدف پایدارسازی طرح‌های اشتغال‌زایی شهری و روستایی صورت می‌گیرند.

عرب بابیان اینکه ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار از رویکردهای کمیته امداد محسوب می‌شود، بیان داشت: از مجموع ۳۷۷ طرح اشتغال‌زایی ۱۴۷ طرح در حوزه خدمات، ۱۹ طرح درزمینهٔ دام‌پروری، ۹ طرح درزمینهٔ صنایع‌دستی، پنج طرح درزمینهٔ کشاورزی و دو طرح در حوزه شیلات بوده است.

وی همچنین بابیان اینکه ۷۹ طرح اشتغال برای مددجویان شهرستان سمنان در مدت ۹ ماهه سال جاری در سامانه مدیریت کسب‌وکار ثبت‌شده است، ابراز داشت: ۹۳۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان تخصیص یافته است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان همچنین گفت: ۳۳۷ میلیون تومان از اعتبارات مذکور، طریق صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان و ۵۰ میلیون تومان از منابع پایدار اشتغال روستایی بوده است.

عرب بیان کرد: ۵۶ درصد از مجموع طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان سمنان در طول ۹ ماهه اول سال جاری، برای زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان عرصه اشتغال بوده و همچنین ۴۴ درصد از طرح‌های اشتغال به مجریان طرح اشتغال مرد اختصاص‌یافته است.

کد مطلب 4513527

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