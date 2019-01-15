به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عرب در نشست صبح دوشنبه اشتغالزایی سمنان در کمیته امداد این شهرستان بابیان اینکه ۹۰ درصد از طرحهای اشتغالزایی این نهاد در ۹ ماهه اول سال جاری به روستاها اختصاصیافته است، تأکید کرد: این تأکید ویژهبر روی روستاها باهدف ارتقای اشتغال روستایی و عدم مهاجرت به شهرها صورت گرفته است.
وی افزود: هماکنون ۳۷۷طرح اشتغال مددجویان بخش شهری و روستایی شهرستان سمنان تحت نظارت واحد اشتغال و خودکفایی کمیته امداد این شهرستان قرار دارند
رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان بابیان اینکه پایش و نظارت تسهیلات اشتغالزایی بر عهده این اداره است، تأکید کرد: تسهیلات اشتغال باهدف پایدارسازی طرحهای اشتغالزایی شهری و روستایی صورت میگیرند.
عرب بابیان اینکه ایجاد اشتغال بهویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار از رویکردهای کمیته امداد محسوب میشود، بیان داشت: از مجموع ۳۷۷ طرح اشتغالزایی ۱۴۷ طرح در حوزه خدمات، ۱۹ طرح درزمینهٔ دامپروری، ۹ طرح درزمینهٔ صنایعدستی، پنج طرح درزمینهٔ کشاورزی و دو طرح در حوزه شیلات بوده است.
وی همچنین بابیان اینکه ۷۹ طرح اشتغال برای مددجویان شهرستان سمنان در مدت ۹ ماهه سال جاری در سامانه مدیریت کسبوکار ثبتشده است، ابراز داشت: ۹۳۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان تخصیص یافته است.
رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان همچنین گفت: ۳۳۷ میلیون تومان از اعتبارات مذکور، طریق صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان و ۵۰ میلیون تومان از منابع پایدار اشتغال روستایی بوده است.
عرب بیان کرد: ۵۶ درصد از مجموع طرحهای اشتغالزایی شهرستان سمنان در طول ۹ ماهه اول سال جاری، برای زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان عرصه اشتغال بوده و همچنین ۴۴ درصد از طرحهای اشتغال به مجریان طرح اشتغال مرد اختصاصیافته است.
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