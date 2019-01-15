۵٠٠ کیلومتر لوله گذاری در اراضی کشاورزی خاتم اجرا شد

مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اصلاح روش های بهره برداری از منابع آبی اظهار داشت: در حال حاضر که با محدودیت منابع آبی و نیز افزایش روزافزون تقاضای آب مواجه هستیم اجرای طرح لوله گذاری آب کشاورزی در شهرستان خاتم برای ارتقای بهره وری مصرف بهینه آب، جلوگیری از هدر رفت آب، مصرف بهینه و افزایش سرعت جریان آب اجرا شد.

آغاز خاطرنشان کرد: ۵٠٠ کیلومتر لوله گذاری انتقال آب در اراضی کشاورزی شهرستان اجرا شده که اجرای این طرح موجب افزایش ١٠ درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح لوله گذاری با ٢٢ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در شهرستان اجرا شده که در صورت تامین اعتبار، بقیه اراضی نیز به طرح لوله گذاری تجهیز می شود و به ازای هر هزار متر لوله گذاری ٣۵ میلون تومان وام کم بهره بلند مدت از محل صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت می شود.

آغاز بیان کرد: این طرح نیز با عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و نصب فلکه های برداشت آب اراضی ۵١٠ نفر از بهره برداران کشاورزی را زیر پوشش قرار داده است.