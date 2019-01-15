به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس لرستان به همت بسیج هنرمندان و در سالن سوره حوزه هنری این استان برپا شد.

فریدون کریمی والا رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان در این رابطه به مهر گفت: امروز در حاشیه افتتاحیه جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس برپا شد.

وی با بیان اینکه این عکس ها شامل عکس هایی از «عیسی سپهوندی» رهبر گروه سرود دهه ۶۰ و آثار «حسن مرادی» عکاس دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: ۶۰ قطعه عکس در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.