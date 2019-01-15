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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

به همت بسیج هنرمندان لرستان؛

نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس برپا شد

نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس برپا شد

خرم‌آباد- نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس لرستان در سالن سوره حوزه هنری این استان برپا شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس لرستان به همت بسیج هنرمندان و در سالن سوره حوزه هنری این استان برپا شد.  

فریدون کریمی والا رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان در این رابطه به مهر گفت: امروز در حاشیه افتتاحیه جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، نمایشگاه عکس هنرمندان دوران دفاع مقدس برپا شد.  

وی با بیان اینکه این عکس ها شامل عکس هایی از «عیسی سپهوندی» رهبر گروه سرود دهه ۶۰ و آثار «حسن مرادی» عکاس دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: ۶۰ قطعه عکس در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

کد مطلب 4513538

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