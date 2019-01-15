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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

در سفر ظریف به «اربیل» مطرح شد؛

بارزانی: حمایت ایران در زمان حمله داعش را فراموش نمی‌کنیم

بارزانی: حمایت ایران در زمان حمله داعش را فراموش نمی‌کنیم

نخست وزیر اقلیم کردستان، حمایت‌ ایران در زمان تهاجم تروریست‌های داعش به اقلیم کردستان را یادآور شد و گفت:مردم کردستان هیچ گاه این حمایت‌ها را فراموش نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از پایان دیدارهای خود در بغداد، صبح امروز با استقبال نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق وارد اربیل شد.

بارزانی در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، روابط اقلیم کردستان عراق با ایران را بسیار با اهمیت توصیف کرد و ارتقا و گسترش آن را از جمله در زمینه همکاری های اقتصادی و بازرگانی، جزیی از سیاست های اقلیم خواند.

وی حمایت‌ و پشتیبانی ایران در زمان تهاجم تروریست های داعش به اقلیم کردستان را یادآور شد و افزود: مردم کردستان هیچ گاه این حمایت‌ها را فراموش نخواهند کرد.

وزیر امور خارجه نیز در این دیدار، روابط ایران با جمهوری عراق و اقلیم کردستان را دیرینه، ممتاز، سازنده و در حوزه اقتصادی و بازرگانی روبه توسعه و گسترش توصیف کرد. 

طریف همچنین در خصوص مسائل منطقه با تاکید بر اهمیت احیای کامل صلح، ثبات و امنیت تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4513557
محمد مهدی ملکی

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