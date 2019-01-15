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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

سخنگوی سفارت آمریکا در برلین:

نامه سفیر آمریکا تبیین سیاست های واشنگتن بود

نامه سفیر آمریکا تبیین سیاست های واشنگتن بود

سخنگوی سفارت آمریکا در برلین ضمن رد تهدید آمیز بودن نامه ریچارد گرنل به شرکت های اقتصادی آلمان از آن به عنوان تببین سیاست های واشنگتن نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در برلین در گفتگو با روزنامه بیلد با اشاره به نامه «ریچارد گرنل» سفیر این کشور به شرکت های اقتصادی آلمان مبنی بر عدم حمایت از پروژه نورد استریم ۲ اظهار داشت: نامه گرنل به شرکت های اقتصادی آلمان به هیچ وجه یک نامه تهدید آمیز نبوده است. 

وی در ادامه افزود: نامه سفیر آمریکا در برلین را می توان تبیین سیاست های واشنگتن دانست. 

سخنگوی سفارت آمریکا در برلین همچنین خاطرنشان کرد: این نامه به هیچ وجه نمی تواند دلیل بر از دست دادن نقش آمریکا در هژمونی جهانی به شمار آید. 

روزنامه بیلد ام زونتاگ در شماره روز یکشنبه خود با اشاره به تکرار درخواست «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین مبنی بر عدم حمایت آلمان از پروژه گازی نورد استریم ۲ نوشت: گرنل با ارسال نامه ای به کمپانی های تجاری آلمان از آنها خواست تا به حمایت های خود از تحقق و پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ پایان دهند. 

گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت های آلمانی آورده است: اگر کارگزاران و شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد استریم ۲ برندارند با تحریم های جدی واشنگتن روبرو خواهند شد. 

کد مطلب 4513563
شقایق لامع زاده

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