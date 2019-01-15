به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، علی مرادی با بیان اینکه برخی تعابیر عجیب و مغرضانه است و ریشه در واقعیت ندارد گفت: این اظهارات بیشتر تحریف واقعیت توسط گروهی کج فهم به شمار می رود.



رئیس فدراسیون وزنه برداری ادامه داد: گفتگوی من با رادیو ورزش و طرح مطالب مختلف باعث شد تا برخی که اصرار بر این دارند تا نفهمند، سوء تفاهماتی را ایجاد کنند. در نتیجه لازم شد تا توضیحی در این باره داده شود. اگرچه خانواده بزرگ این ورزش موضوعات را می دانند، اما برای مقابله با این کینه ورزی ها، این نکات مرور می شود.



وی عنوان کرد: ساختار تیم ملی بزرگسالان در فدراسیون وزنه برداری متشکل از مدیر فنی و کادر فنی است که مدیر فنی به عنوان رابط میان فدراسیون و کادر فنی، مسئولیت این بخش نیز با کاظمی نژاد است.



مرادی ادامه داد: مسئولیت کادر فنی نیز برعهده محمدحسین برخواه است که حمایت قاطع و صددرصدی فدراسیون را با خود دارد. این مسئولیت می‌تواند با نام سرمربی باشد یا هر نام دیگری؛ اما مهم این است که او در راس کار است و در همکاری کامل و حداکثری با فدراسیون.



وی خاطر نشان ساخت: این قابل فهم است برخی کج فهم ها از این همکاری و مسیر روشن رو به آینده ناراحت باشند و تلاش کنند تا از هر فرصتی برای آسیب زدن به وزنه برداری کشور استفاده کنند؛ اما چنین امکانی وجود ندارد و این قطار با سرعت و استحکام در حال حرکت است.



رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان گفت: این ساختار توضیح داده شد تا آنهایی که قلبشان بیمار است بدانند که برخواه سرمربی، مسئول فنی، نفر اول فنی و هر عنوان دیگری است و مورد حمایت قاطع فدراسیون. البته، باید عنوان کنم شخصیت برخواه بی توجه به عناوین و منصب هاست و عاشقانه به دنبال اعتلای کشور در عرصه های داخلی و خارجی است.