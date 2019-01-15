آذربایجان غربی ۶ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی صبح سه شنبه در دیدار با معاونان این سازمان با بیان اینکه استان در زمینه بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله چغندرقند، سیب درختی و عسل رتبه نخست کشور را داراست افزود: میزان درآمد سرانه شهروندان استان در مقایسه با میانگین کشوری از ۵۰ درصد میانگین کشوری هم پایین تر است، که نشان می دهد باید در استان در زیر بخش های مختلف مخصوصا در بخش کشاورزی سرمایه گذاری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه اظهارداشت: باید از طریق تولیدات کشاورزی سرمایه گذاری در استان توسعه یابد که همسو با این روند مشکل اشتغال نیز مرتفع شود تا میزان درآمد سرانه بالا رود، به نحوی که سایر شاخص ها نیز از این مسیر ارتقا پیدا کنند

جلیلی با بیان اینکه گسترش نظام خرده دهقانی موجب کاهش بهره وری تولیدات کشاورزی شده است و تقویت تشکلهای کشاورزی در این زمینه می تواند کارساز باشد افزود: توسعه کشاورزی پایدار در گرو تقویت تشکلهای کشاورزی است و بیش از دو هزار نفر بهره بردار در بخش کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: باید بخش کشاورزی در قالب نظامهای بهره ­برداری شرکتهای تعاونی تولید، سهامی و زراعی، کشت و صنعت در قالب تجمیع و یکپارچه سازی زمینها و اجرای شیوه های نوین الگوی کشت برای دستیابی به تولیدات پایدار هدایت شود.

عضویت ۳۶۰ هزار نفر در شرکت های تعاونی روستایی آذربایجان غربی

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: بیش از ۳۶۰ هزار نفر در شرکت ها و اتحادیه های وابسته به سازمان تعاون روستایی این استان عضو هستند و از خدمات مختلف این نهاد در شهرستان ها بهره مند می شوند.

شهریار حیدری با بیان اینکه تمام روستائیان استان جامعه هدف خدمات تعاون روستایی هستند عنوان کرد: استان آذربایجان غربی دارای ۲۰ هزار تن ظرفیت سردخانه ای در بخش تعاون است و سردخانه های شهرستان ها آماده دریافت و نگهداری محصولات باغی تولید شده هستند.

حیدری با اشاره به اینکه از مجموع جمعیت ساکن در استان آذربایجان غربی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن را جمعیت روستایی تشکیل می دهند خاطر نشان کرد: درصدد هستیم تا از تمام ظرفیت های شرکت های تعاون روستایی برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع جانبی و تبدیلی استفاده کنیم چرا که تعاون روستایی می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود خود در راستای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت تولید در بخش کشاورزی مفید واقع شود.

حیدری بیان کرد: وجود ۲۸۰ تشکل، ۱۴۰ مورد تعاونی روستایی، ۱۱۸ مورد اتحادیه، یک شرکت سهامی زراعی، ۳۰ مورد شرکت کشت و صنعت خصوصی و ۵۲ مورد شرکت تعاونی تولید روستایی، گوشه ای از وضعیت نظام های بهره برداری روستایی در استان است.