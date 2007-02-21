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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

/ تلاش دانشمندان بین المللی به بار نشست /

اصلاح تکنیک چاپ نانویی برای تولید غشاهای سلولی

اصلاح تکنیک چاپ نانویی برای تولید غشاهای سلولی

گروهی از دانشمندان بین المللی از اصلاح تکنیک خاص چاپ نانویی موسوم به nanolithography خبر دادند که می توان با استفاده از آن شمار قابل توجهی از غشاهای سلولی مدل را تولید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روش جدید که جزئیات آن در شماره اخیر نشریه Small منتشر شده است، می تواند راه را برای رسیدن به درک بهتری از چگونگی عملکرد غشای سلولی هموار کرده و در نهایت به ارایه راه های جدیدی برای رساندن داروها به سلول ها منجر شود.

دکتر چاد مرکین و تیم همراهش از دانشگاه نورت وسترن و به همراه گروهی از دانشمندان در دانشگاه مانستر آلمان در این پروژه تحقیقاتی حضور داشته اند.

در این تکنیک جدید از یک میکروسکوپ اتمی برای قرار دادن مولکول های شخصی بر روی سطوحی همچون شیشه یا چیپ سیلیکنی استفاده شده است.

بر اساس سایکو ارگ، در این پروژه محققان به بررسی دقیق شرایط آزمایشگاهی اپتیکی مورد نیاز برای استفاده از نوعی ترکیب چربی موجود در سلول های زنده موسوم به فسفولیپید به عنوان جوهر چاپ استفاده کردند که می توان از آن برای چاپ بر روی سطوح شیشه ای، صفحات پلی استرن یا ویفرهای سیلیکنی استفاده کرد.

کد مطلب 451358

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