اصلاح تکنیک چاپ نانویی برای تولید غشاهای سلولی

به گزارش خبرگزاری مهر، این روش جدید که جزئیات آن در شماره اخیر نشریه Small منتشر شده است، می تواند راه را برای رسیدن به درک بهتری از چگونگی عملکرد غشای سلولی هموار کرده و در نهایت به ارایه راه های جدیدی برای رساندن داروها به سلول ها منجر شود.

دکتر چاد مرکین و تیم همراهش از دانشگاه نورت وسترن و به همراه گروهی از دانشمندان در دانشگاه مانستر آلمان در این پروژه تحقیقاتی حضور داشته اند.

در این تکنیک جدید از یک میکروسکوپ اتمی برای قرار دادن مولکول های شخصی بر روی سطوحی همچون شیشه یا چیپ سیلیکنی استفاده شده است.

بر اساس سایکو ارگ، در این پروژه محققان به بررسی دقیق شرایط آزمایشگاهی اپتیکی مورد نیاز برای استفاده از نوعی ترکیب چربی موجود در سلول های زنده موسوم به فسفولیپید به عنوان جوهر چاپ استفاده کردند که می توان از آن برای چاپ بر روی سطوح شیشه ای، صفحات پلی استرن یا ویفرهای سیلیکنی استفاده کرد.