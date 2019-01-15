«ما می توانیم» تنها راهبرد عبور از مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز سه شنبه در جمع اعضای ستاد نماز جمعه شهر آبگرم که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی مملو از دستاوردهای و تجربه های مثبت تاریخی است که تمامی آنها آموزنده و با اهمیت است.

وی افزود: راهبرد «ما می‌توانیم» یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول چهل ساله انقلاب اسلامی همواره مطرح شده است و این مهم تنها راهبرد عبور از مشکلات کشور است.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت های متعدد داخلی از جمله جوانان، موقعیت استراتژیک، منابع نفتی و غیره می تواند سبب رستگاری و موفقیت کشور شود، عنوان کرد: این ظرفیت ها در شرایطی جنبه عملیاتی به خود می گیرد که ما راهبرد «ما می توانیم» را با اعتقاد پیگیری کنیم.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: مدیریت جهادی، رمز موفقیت انقلاب اسلامی است و اگر بتوانیم این نوع مدیریت را در بین تمامی مدیران نهادینه کنیم می توانیم سبب موفقیت روزافزون کشور شویم.

وی در ادامه و با تقدیر از زحمات امام جمعه و ستاد نماز جمعه شهر آبگرم تصریح کرد: نماز جمعه از عبادات سیاسی و اجتماعی اسلامی است که احیاء و برگزاری صحیح آن از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین افزود: تا پیش از انقلاب اسلامی البته در مقاطع مختلف و برخی اماکن، نماز جمعه به انحایی اقامه می‌شد اما باید توجه داشت که نماز جمعه‌ی شایسته‌ مورد نظر اسلام چندان فرصت عمل نیافته بود.

فاطمی نسب عنوان کرد: در طول سال هایی که نماز جمعه در کشور به صورت باشکوه و پرشور برگزار شده ستادهای نمازجمعه زحمات زیادی کشیده اند که این مهم نشان دهنده جایگاه مهم آنها است.