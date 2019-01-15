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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

درباره تراریخته نبودن کریسپر اختلاف نظر وجود دارد

درباره تراریخته نبودن کریسپر اختلاف نظر وجود دارد

یک فوق تخصص مهندسی ژنتیک با بیان اینکه درباره تراریخته نبودن محصولات تولید شده با فناوری کریسپر، اختلاف نظر وجود دارد،گفت:اتحادیه اروپا محصولات حاصل از کریسپر را هم تراریخته می دانند.

علی کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه کریسپر تراریخته نیست، گفت: باید دقت شود که درگیر فنون، روش ها و تکنیک ها نشویم چون فنون با زمان توسعه تکمیل و تغییر می کنند الان نسل های جدید مهندسی ژنتیک در حال توسعه است.

این متخصص بیوتکنولوژی (زیست فناوری) پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک اضافه کرد: فنون ویرایش ژن هم در حال توسعه است و الان چندین تکنیک ابداع شده و قطعا در آینده روش های جدیدی ابداع خواهند شد؛ کریسپر هم یک روش است که الان انواع مختلفی از آن توسعه یافته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نظر دانشمندان و کشورهای مختلف در باره این بحث تفاوت دارد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه وقتی‌که هیچ ژن خارجی وارد موجود زنده نشده و فقط ویرایش ژنوم خود موجود زنده انجام ‌شده باشد، دیگر موجود حاصل را تراریخته نمی‌نامند، گفت: این نظر آمریکایی هاست در حالی که در جامعه اروپا محصولات حاصل از کریسپر هم تراریخته است. در مصوبه اخیر کمیسیون اروپا این موضوع بحث شد و محصولات کشاورزی حاصل از کریسپر و ویرایش ژن هم در گروه تراریخته قرار گرفت.

وی افزود: بهتر است مراقب باشیم تا اطلاعات کافی در مورد موضوعی نداریم نظر قاطع ندهیم چون ملاحظات ایمنی زیستی در اروپا قوی تر و دقیق تر از آمریکا و بر اساس اصل احتیاط مندرج در پروتکل ایمنی زیستی است و نظر ما هم همین است که تا ارزیابی ریسک درستی از این محصولات دستکاری شده چه قدیمی و چه جدید صورت نگرفته همه آنها تراریخته هستند.

کرمی گفت: در این زمینه بهتر است مصوبه جامعه اروپا هم مطالعه شود که در این تصمیم می گوید که دادگاه عالی جامعه اروپا پس از بررسی دقیق اعلام کرد محصولات کشاورزی حاصل از کریسپر هم تراریخته است.

کد مطلب 4513589

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    نظرات

    • کهنمویی IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      8 0
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      من قبلا در همین خبرگزاری یه مطلبی خوندم که یه بنده خدا تو مصاحبه این مسئله رو کامل توضیح داده بود. البته اونجا گفته شده بود که در خود اروپا هم همه کشورها نمیگن که کریسپر تراریخته هست. فکر کنم یکیش فرانسه باشه
    • محبوبه AU ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      5 0
      پاسخ
      البته من قبلا در همین خبرگزاری مصاحبه ای میخواندم که فکر کنم دقیقتر این نکات را باز کرده بودند. گفته بودند کریسپر از نظر تکنیکی تراریخته نیست ولی در فضای قانونگذاری در اروپا تراریخته تعریف شده!
    • پویان IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      12 0
      پاسخ
      کل اتحادیه اروپا کریسپر را تراریخته نمیدانند. فرانسه، فنلاند و آلمان محصولات غذایی کریسپری تجاری باعنوان NonGMO تولید کرده اند! به تازگی درهمین خبرگزاری مهر گفته شد: https://www.mehrnews.com/news/4499120
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      9 0
      پاسخ
      چون فناوریها به مرور تکمیل میشوند دلیل نمیشود ما برای بومی سازی آخرین لبه های دانش مهندسی ژنتیک که کریسپر به روزترین آنهاست تلاش نکنیم! از جایی باید شروع کنیم
      • IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
        8 1
        به نظر من چنین سخنانی ایرادات بنی اسرائیلی هست! هر طور بخواهیم تشریح کنیم کریسپر ایمن ترین تکنیک مهندسی ژنتیک عصر حاضر است و مترادف کردن آن با تراریخته علمی نیست!
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      8 0
      پاسخ
      آقای کرمی قبلا گفته بودن محصول کریسپری بدهید من خودم میکارم و میخورم ولی الان که متخصصین کشور این فناوری رو معرفی می کنن نظرشون برگشته! لطفا با منبع معتبر صحبت کنید
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      5 1
      پاسخ
      لطفا با متخصصین بی طرف و کارشناسان اصلی این حوزه مصاحبه کنید! چرا وقتی کشورهای مخالف تراریخته، این فناوری را بهتر از تراریخته میدانند ما با ارائه اطلاعات ناقص و بدون منبع، دانشمندانمان را به توقف دعوت کنیم؟!
    • Dr_global FR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      6 1
      پاسخ
      چطور ممکن است (با توجه به متن خبر) یک فوق تخصص ژنتیک اطلاعات کافی از کریسپر نداشته باشد؟! چرا که چنین بیاناتی نشان از عدم آگاهی جناب آقای کرمی دارد
    • مرتضی IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      6 1
      پاسخ
      کریسپر جالب شده! چون هم موافقین تراریخته سعی دارند آن را تراریخته بنامند و هم مخالفین تراریخته! در حالیکه اسناد معتبر علمی چنین چیزی نمیگوید!
    • Arash GB ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
      8 5
      پاسخ
      آقای دکتر نشون دادن قبلا تخصص کافی در ژنتیک نداشته و اطلاعات دروغ و غلط بسیاری به مردم تحمیل کرده اند چه درباره تراریخت ها و چه درباره بقیه. بار ها تناقض در سخنانشون دیده شده
    • دهقانی IR ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
      7 2
      پاسخ
      گویندگان این حرفها و فناوری هراسان خود به کذب مطالب خود آگاه می باشند ولی چون جایگاه خود را مدیون مخالفت با فناوری می بینند بنابراین گفتن این سخنان کذب را بر حقیقت ترجیح می دهند
    • US ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
      5 1
      پاسخ
      از مهر انتظار نداشتم که این چنین مطالب غیر علمی منتشر کنند ادیت ژنی مفهومش از تراریخته جداست! متاسفانه ایشان در بین متخصصین جایگاهی ندارند بنابراین ضریب دادن به صحبتهای ایشان اصلا در شان مهر نبود!
    • احمد ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
      1 1
      پاسخ
      با عرض سلام محضر عزیزان، نگاه صفر و صد در مورد مباحث علمی مخصوصا مباحثی که جنبه های ناشناخته زیادی داره نمیتونه درست باشه. نگاهها باید مبتنی بر منطق باشه در هر سطح و توسط هر بزرگواری. یا علی.

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