درباره تراریخته نبودن کریسپر اختلاف نظر وجود دارد

علی کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه کریسپر تراریخته نیست، گفت: باید دقت شود که درگیر فنون، روش ها و تکنیک ها نشویم چون فنون با زمان توسعه تکمیل و تغییر می کنند الان نسل های جدید مهندسی ژنتیک در حال توسعه است.

این متخصص بیوتکنولوژی (زیست فناوری) پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک اضافه کرد: فنون ویرایش ژن هم در حال توسعه است و الان چندین تکنیک ابداع شده و قطعا در آینده روش های جدیدی ابداع خواهند شد؛ کریسپر هم یک روش است که الان انواع مختلفی از آن توسعه یافته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نظر دانشمندان و کشورهای مختلف در باره این بحث تفاوت دارد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه وقتی‌که هیچ ژن خارجی وارد موجود زنده نشده و فقط ویرایش ژنوم خود موجود زنده انجام ‌شده باشد، دیگر موجود حاصل را تراریخته نمی‌نامند، گفت: این نظر آمریکایی هاست در حالی که در جامعه اروپا محصولات حاصل از کریسپر هم تراریخته است. در مصوبه اخیر کمیسیون اروپا این موضوع بحث شد و محصولات کشاورزی حاصل از کریسپر و ویرایش ژن هم در گروه تراریخته قرار گرفت.

وی افزود: بهتر است مراقب باشیم تا اطلاعات کافی در مورد موضوعی نداریم نظر قاطع ندهیم چون ملاحظات ایمنی زیستی در اروپا قوی تر و دقیق تر از آمریکا و بر اساس اصل احتیاط مندرج در پروتکل ایمنی زیستی است و نظر ما هم همین است که تا ارزیابی ریسک درستی از این محصولات دستکاری شده چه قدیمی و چه جدید صورت نگرفته همه آنها تراریخته هستند.

کرمی گفت: در این زمینه بهتر است مصوبه جامعه اروپا هم مطالعه شود که در این تصمیم می گوید که دادگاه عالی جامعه اروپا پس از بررسی دقیق اعلام کرد محصولات کشاورزی حاصل از کریسپر هم تراریخته است.