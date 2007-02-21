ضرورت برخورد با عوامل ایجاد بازار سیاه سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شکایات عدیده و اعتراضات رسیده به نحوه توزیع سیمان و در خواست از دادستانی کل کشور به منظور رسیدگی به این موضوع امروز جلسه ای به ریاست علی اصغر توفیق مشاور اقتصادی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن ، بازرگانی ، مسکن و شهرسازی ، راه و ترابری ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان سیمان و اعضا موضوع ماده یک طرح جامعه سیمان در سالن جلسات دادستانی کل کشور تشکیل و هر یک از اعضا ضمن بیان مشکلات خود خواستار تدبیر و اقدام عاجل در حل مساله شدند.

توفیق در این جلسه با اشاره به گزارشات و اطلاعات واصله به تشریح عوامل توزیع نابسامان سیمان و ایجاد بازار سیاه در این عرصه پرداخت و اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر جدی راه را برای سو استفاده از شرایط موجود و رانت خواری مسدود کرده و با عوامل مخل سلامت بازار عرضه سیمان برخورد نمود.

مشاور اقتصادی دادستان کل کشور اظهار داشت: به علت مغایرت فاحشی که در آمار ارائه شده با وضعیت موجود در بازار سیمان وجود دارد این اعداد و ارقام مورد تایید دادستانی کل کشور قرار نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد کمیته ای با مسئولیت معاون وزیر مسکن به‌عنوان عضو غیر ذینفع در تولید و توزیع سیمان نسبت به بررسی و تطبیق آمار موجود و یکپارچه نمودن آنها اقدام نموده و جداول سهمیه بندی سیمان را برای تصویب در کمیسیون ماده یک ارائه کند.