بازگشت شاگردان غلامرضا محمدی به خانه کشتی/ ۳۲ آزادکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی روزهای ۲۶ دی تا ۴ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقا نیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان)
۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران) فرزاد عموزاد (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) یونس امامی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی)
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) حامد رشیدی (کرمانشاه)
۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار (مازندران) مجتبی اصغری (گیلان)
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) ارشک محبی (کرمانشاه)
۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) علی شعبانی (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) علیرضا گرزبر (لرستان)
سرمربی: غلامرضا محمدی
سرمربی تیم جوانان: محمد طلایی
مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاجی کناری، صادق گودرزی، تیمور مرادی، سعید واگذاری، امیر آشوری
ماساژور: امیر شیخی
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
سرپرست: هادی حبیبی
سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.
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