بازگشت شاگردان غلامرضا محمدی به خانه کشتی/ ۳۲ آزادکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی روزهای ۲۶ دی تا ۴ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقا نیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران) فرزاد عموزاد (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) یونس امامی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) حامد رشیدی (کرمانشاه)

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار (مازندران) مجتبی اصغری (گیلان)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) علی شعبانی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) علیرضا گرزبر (لرستان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

سرمربی تیم جوانان: محمد طلایی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاجی کناری، صادق گودرزی، تیمور مرادی، سعید واگذاری، امیر آشوری

ماساژور: امیر شیخی

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

سرپرست: هادی حبیبی

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.