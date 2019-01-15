مجید درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه‌دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده تا این گروه از جامعه بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره‌مند شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان کرد: زنان خانه‌داری که کمتر از ٥٠ سال تمام سن دارند، می‌توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

درویشی ادامه داد: زنان خانه‌داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند.

وی اظهار کرد: نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در این نوع بیمه، مانند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهدبود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه‌ها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر نیز بر اساس درآمد و مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱.۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود، از تاریخ ۳۱‌/۰۶‌/۹۷ مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته‌اند و می‌توانند از چتر بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

درویشی افزود: حتی چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و مادر باشد، بهره‌مندی وی از خدمات درمانی سازمان با رعایت شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

وی در خصوص نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت های بیمه ای این نوع بیمه اظهار کرد: نرخ حق بیمه ۱۲درصد شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ۱۴درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ۱۸درصد شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی یادآور شد: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل، با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.